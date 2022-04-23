Мастер-классы, старинные пасхальные игры и куриные забеги. Праздник сопоцкинской писанки устроят на Пасху в Гродненском районе

Новости Беларуси. Праздник сопоцкинской писанки устроят на Пасху в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральное место на торжестве займут яйца, расписанные по уникальной старинной технике, которая внесена в государственный список нематериальных культурных ценностей Беларуси.

Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:

Самый основной узор, который обычно наносится на яйцо, это самый популярный – это такая, как солнышко или ромашечка, полромашечки могут быть. Все это нужно делать очень быстро, потому что воск очень быстро застывает.

Эксклюзивной технологии писанки посвящен целый музей в городском поселке Сопоцкин. В этой местности особое народное мастерство росписи яиц передают из поколения в поколение. Вдохновение для рисунков черпают из природы: изображают цветы, растения, колосья, даже следы птиц и зверей. Рисуют растопленным воском с помощью писака с гвоздем-наконечником. Эксклюзивность добавляет, конечно же, цвет окраски – чаще всего это черный. Его получают из натуральных красителей – из настоя ольховой коры и шишек, коры дуба и ржавого железа. Насыщенный цвет эффектно подчеркивает восковый рисунок. Иногда используют для окраски и более традиционный бордовый цвет – его делают из отвара луковой шелухи, так называемого «цыбульника». В музее хранится 1700 расписанных яиц, и нет ни одного одинакового.