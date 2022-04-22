«Добавляли ржавые гвозди». Как красили яйца к Пасхе на селе?

Новости Беларуси. 24 апреля православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Светлое Воскресение Христово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже началась основная подготовка. Хозяйки обязательно испекут пасхальные куличи и покрасят яйца. В планах все это и у нашего корреспондента Марии Царикевич. Она побывала в Вилейском районе и узнала все тонкости подготовки к Пасхе.

Мария Царикевич, корреспондент:

Есть много вариантов подготовки яиц к Пасхе. Традиционно их красили в один цвет, затем использовали разные техники декорирования. А на селе и вовсе эксклюзивные методы.

Сегодня для работы нам понадобятся яйца, вода, пищевые красители любого цвета. Мы взяли синий, красный и желтый. Цвета в дальнейшем можно смешивать. Для нанесения рисунка воском понадобится кисточка. Но мы взяли писачок.

Наталья Данилевич, мастер Вилейского Дома ремесел:

Для этого нужно сначала его разогреть, то есть опустить в воск и подержать долго. И потом быстро наносим или точечки, или какие-то штрихи, и получается у нас узор. Когда приходят детки, мы даем вот такие бумажки. Они могут попробовать на них. Например, мы нарисовали, теперь опускаем в краситель. Можно в любой.

Раньше росписью занималась вся семья. В четверг рано утром брали яйца от молодых кур. Для отвара использовали воду из источника. А вот красители были особенные.

Наталья Данилевич:

Красители заготавливали даже с зимы. С января, например. Брали кору дуба, кору ольхи. Измельчали. Добавляли ржавые гвозди. Все это заливали кипятком. Потом настаивали два месяца – получался такой черный раствор. После того как яйцо пару минут полежало в красителе, символы-элементы наносят воском. По завершению процедуры наводят лоск.

Наталья Данилевич:

Мы просто берем и держим возле свечи. Не над свечой, потому что получатся черные пятна. Вот так берем и держим. Возле свечи. Мы видим, что воск начинает плавиться. И вытираем. Какая-то часть воска впитывается тканью, а какая-то часть остается.

Здесь не только проводят мастер-классы, но и есть музей. Главные экспонаты – расписные яйца: от перепелиного до страусиного. Их в выставочной коллекции Вилейского Дома ремесел уже около 300 штук.

Маргарита Рогач, научный сотрудник Вилейского Дома ремесел:

У нас работает много мастеров, которые пополняют фонд этого музея. И каждый мастер занимается каким-то своим видом ремесла. Так, например, у нас есть яйца, вырезанные из дерева, – деревообработка. Есть яйца, которые декорированы с помощью аппликации из соломки. Есть яйца, которые созданы с помощью техник керамики. Также есть артхаусные яйца, выполненные полностью полетом фантазии и вдохновения.