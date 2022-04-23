Прямой эфир

«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона

23 апреля 2022 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона-1

Илона Волынец, СТВ:  
Центральному ботаническому саду на неделе исполнилось 90 лет. Это уникальный объект не только большого города, но и всей Европы. Не хватит, наверное, и всей программы, чтобы рассказать, что здесь растет. Более того, там не прекращаются исследования. Какие именно, нам готов рассказать кандидат биологических наук Евгений Кондратов. Над чем трудитесь сейчас?  

«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона-4

Евгений Кондратов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:  
Я вывожу сорта декоративных хвойных растений для ландшафтного дизайна. Обычно наука ассоциируется с чем-то мегасложным и непонятным, то есть ее читаешь и не понимаешь. А моя диссертация достаточно съедобная, то есть каждый человек может взять мои разработки и использовать у себя на приусадебном участке.  

Илона Волынец:  
В этом сезоне в Ботаническом саду что интересного представите?  

«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона-7

Евгений Кондратов:  
Скоро зацветет магнолия, потом зацветет сирень, а дальше рододендроны. Но рододендроны цветут примерно с сиренью в одно время. Но это самое интересное время Ботанического сада.  

Читайте также:  

«Проникли во все сферы нашей жизни». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об IT-технологиях  

«В любом случае придётся идти к врачу и дальше повторно обследоваться». Студенты радиотехнического колледжа о новой разработке  

«Мы уже внедряем эту разработку». Сотрудница НАН Беларуси о генетическом паспорте и тесте на стрессоустойчивость  

# Растения и цветы # общество # Илона Волынец # Евгений Кондратов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Готовимся к встрече светлого праздника». Что происходит в храмах накануне Пасхи и о чём говорят верующие?
23 апреля 2022 16:46

«Готовимся к встрече светлого праздника». Что происходит в храмах накануне Пасхи и о чём говорят верующие?

«Да молчит всяка плоть». О важном накануне пасхального дня говорит клирик минского собора
23 апреля 2022 16:42

«Да молчит всяка плоть». О важном накануне пасхального дня говорит клирик минского собора

«Лучшие ребята со всей страны». Госслужащих теперь будут готовить прямо со школы
23 апреля 2022 16:31

«Лучшие ребята со всей страны». Госслужащих теперь будут готовить прямо со школы