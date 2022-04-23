«Скоро зацветёт магнолия». Научный сотрудник Центрального ботанического сада о новинках весеннего сезона

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: Центральному ботаническому саду на неделе исполнилось 90 лет. Это уникальный объект не только большого города, но и всей Европы. Не хватит, наверное, и всей программы, чтобы рассказать, что здесь растет. Более того, там не прекращаются исследования. Какие именно, нам готов рассказать кандидат биологических наук Евгений Кондратов. Над чем трудитесь сейчас?

Евгений Кондратов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Я вывожу сорта декоративных хвойных растений для ландшафтного дизайна. Обычно наука ассоциируется с чем-то мегасложным и непонятным, то есть ее читаешь и не понимаешь. А моя диссертация достаточно съедобная, то есть каждый человек может взять мои разработки и использовать у себя на приусадебном участке.

Илона Волынец:

В этом сезоне в Ботаническом саду что интересного представите?