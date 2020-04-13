Президент Беларуси посетит церковь на Пасху: это моя традиция. Я люблю этот ритуал – зажжение свечей

Виктория Ходосок, корреспондент: Кстати, большой христианский праздник стал предметом разговора. У православных Пасха впереди. Все настроение с горьким привкусом. Понятно, что лучше себя поберечь и лишний раз на улицу не выходить, тем более в толпу. Но здесь уже выбор каждого.

Католики показали пример, как можно красиво выкрутиться – многие отмечали Пасху у телевизора или с телефоном в руках. Правда, не все. Такие уж условия во время пандемии. Дорогу к храму никто не закрывает. Это сказал Президент. Но подойти к вопросу надо с осторожностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жестокое требование. Мы это довели до руководства всех церквей, всех конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм и так далее. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Я люблю этот ритуал – зажжение свечей. Поэтому я буду в церкви.

Но единственное мое требование ко всем священнослужителям – в храмах не надо держать долго людей – свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма. Но самое главное, ведь каравай же люди, куличи выпекают – это традиция вековая. Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно поберечься. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах. Наталья Ивановна, вы возьмите это на контроль, особенно в Минске.