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«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

13 апреля 2020 17:39
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Новости Беларуси. Учеба дома еще никогда не была такой интересной. Онлайн-занятия для школьников начали проводить в Белорусском педагогическом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников-1

Ребята, которые в эти дни остались дома, но не хотят отрываться от учебного процесса, могут перейти в режим онлайн. На сайте педуниверситета можно найти расписание уроков по интересующим предметам и присоединиться к ним в указанное время на YouTube-канале. Занятия проводят студенты, поэтому формат онлайн-общения не затруднит работу. Причем образовательный процесс от академического отличается не только по форме, но и по наполнению.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников-4

Дарья Данильчик, магистрант факультета естествознания БГПУ имени Максима Танка:
Самое важное, что эти уроки мотивируют учащихся к изучению дисциплин в дальнейшем в школе. Мы рассказываем о том, о чем, возможно, учителя в школе не рассказывали, то есть углубляем знания по школьным дисциплинам. Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы, комментировать.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников-7

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:
Начало показало, что проект пользуется популярностью. Наши зрители были очень активны онлайн. Я сейчас проанализировал количество просмотров на YouTube и вижу, что речь идет о тысячах. И вот это как раз подтверждение успешности такой формы взаимодействия.

«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников-10

Тем, кто не смог присоединиться к трансляции или хочет посмотреть видео в удобное для себя время, БГПУ пошел навстречу. Все записи будут доступны на YouTube-канале университета. К слову, занятия проходят в центре педагогики электронного обучения, там есть все необходимое оборудование. Так что практику могут сохранить и в будущем.

# Образование в Беларуси # общество # Дарья Данильчик # Сергей Василец # Фотофакт

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