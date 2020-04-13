«Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы». Педуниверситет начал проводить онлайн-уроки для школьников

Новости Беларуси. Учеба дома еще никогда не была такой интересной. Онлайн-занятия для школьников начали проводить в Белорусском педагогическом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Ребята, которые в эти дни остались дома, но не хотят отрываться от учебного процесса, могут перейти в режим онлайн. На сайте педуниверситета можно найти расписание уроков по интересующим предметам и присоединиться к ним в указанное время на YouTube-канале. Занятия проводят студенты, поэтому формат онлайн-общения не затруднит работу. Причем образовательный процесс от академического отличается не только по форме, но и по наполнению.

Дарья Данильчик, магистрант факультета естествознания БГПУ имени Максима Танка:

Самое важное, что эти уроки мотивируют учащихся к изучению дисциплин в дальнейшем в школе. Мы рассказываем о том, о чем, возможно, учителя в школе не рассказывали, то есть углубляем знания по школьным дисциплинам. Ученики есть в чате, они могут задавать вопросы, комментировать.

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:

Начало показало, что проект пользуется популярностью. Наши зрители были очень активны онлайн. Я сейчас проанализировал количество просмотров на YouTube и вижу, что речь идет о тысячах. И вот это как раз подтверждение успешности такой формы взаимодействия.