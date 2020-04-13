Александр Лукашенко о сезонных заболеваниях: Хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки

Новости Беларуси. За ситуацией в стране Александр Лукашенко следит каждый день. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так вот, в Беларуси спад сезонных ОРВИ и выявляемых пневмоний. В Витебском регионе, про который так много говорят, за последние дни прирост новых пневмоний тоже сократился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я доволен тем, что наш прогноз о том, что мы практически свели к минимуму ОРВИ или ОРИ, как вы их там называете (это сезонные все заболевания). Они уже у нас внизу, они пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали и доложили о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году. Пневмонии увеличивались, но, что показательно, последние три дня (вот я по Витебску бедного этого Шерстнева каждое утро допрашиваю, он уже, наверное, не спит ночами). У него 3-4 дня назад добавлялось пневмоний – 280 даже было за сутки. Сейчас в 2,5 раза снизилось. И уже вот третьи сутки у него держатся внизу. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция.