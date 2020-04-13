Александр Лукашенко о сезонных заболеваниях: Хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки

Новости Беларуси. За ситуацией в стране Александр Лукашенко следит каждый день. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так вот, в Беларуси спад сезонных ОРВИ и выявляемых пневмоний. В Витебском регионе, про который так много говорят, за последние дни прирост новых пневмоний тоже сократился.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я доволен тем, что наш прогноз о том, что мы практически свели к минимуму ОРВИ или ОРИ, как вы их там называете (это сезонные все заболевания). Они уже у нас внизу, они пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали и доложили о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году. Пневмонии увеличивались, но, что показательно, последние три дня (вот я по Витебску бедного этого Шерстнева каждое утро допрашиваю, он уже, наверное, не спит ночами). У него 3-4 дня назад добавлялось пневмоний – 280 даже было за сутки. Сейчас в 2,5 раза снизилось. И уже вот третьи сутки у него держатся внизу. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция.
То есть снижается вот этих пневмобольных людей каждые сутки. Этот хвост, как медики говорят, его бы побыстрее отсечь нам, и у нас это есть снижение. Но успокаиваться нельзя (я о пневмониях говорю). Потому что видите, погода какая стоит – то холодно, то ветрено, то то, то это, где-то подстыл, особенно старики – простудились, и может произойти всплеск. Вот нам нельзя допустить.