Александр Лукашенко про фейки о Беларуси на российском ТВ: «Зачем же вы нас в России делаете дураками?»

Виктория Ходосок, СТВ: Про тех, кто сунет свой нос не в своё дело. Говорят, же что общество делится на категории – рассуждающих и осуждающих. Так вот про вторых – российских журналистов. Как показывает жизнь, у таких «знатоков» обычно у самих проблем больше, чем у других. Помните историю с программой «Время», где ведущий сказал о якобы первой смерти от коронавируса в Беларуси, а потом своеобразно извинился, после нашей опять же якобы банальной обиды? Действительно. Высший профессионализм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россиянам я хотел бы сказать – вот этим, якія «плявузгаюць», па-беларуску кажучы: не трогайте нас. Мы ведь ничего не просим. Мы у них ничего не просим. Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами. Мы же открыты, мы не границы, ничего не закрывали – приезжайте, россияне. Мне Шерстнёв докладывал, многие специалисты приезжают и смотрят, и советуются, общаются. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку, россиянину вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?

Александр Лукашенко: «Опять новый психоз – чесночно-имбирный»

Притом тут уже не отбрыкнешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, у нас и прячут информацию и так далее. Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от Всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите. Как у нас они были, и что они сказали – претензий к белорусам нет.

Да, есть рекомендации, но зачем же вы травите наши отношения? И так уже отравили до крайней степени. Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80, не выше 90 долларов за тысячу кубов. А мы платим сколько? Нам установили 140, мы платим 127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть? Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна.