Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, начали с эпидемиологической ситуации, все присутствующие ей владеют в самых мельчайших подробностях. По поручению Президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах.
Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. Что касается же системы здравоохранения, то она работает стабильно, и наши врачи нашли совместно с зарубежными коллегами успешные способы лечения инфекции.
Александр Лукашенко положительно отметил, что белорусы оценили масштабы сложившейся ситуации и соблюдают меры безопасности: без причины лишний раз не выходят из дома на улицу, по необходимости надевают средства защиты.
Речь зашла и о так называемой самоизоляции. Президент отметил, что если человек чувствует себя нормально, то не надо ему сидеть дома две недели. К каждому случаю надо подходить индивидуально.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице, особенно у кого диагностирован и протестировали положительный тест на этот коронавирус. Путь даже не переживают!
Никто от коронавируса в нашей стране не умрет, я публично об этом заявляю.
Это мои твердые убеждения, исходя из анализа не только прошлых лет, у нас уже опыт этого года есть. Исходя из нашего опыта, китайского, американского, европейских (опытов – прим. ред.) протекания этих болезней, мы видим уже, как работать.
Мы уже нашли комбинации этих лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет.