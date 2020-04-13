Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»

Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, начали с эпидемиологической ситуации, все присутствующие ей владеют в самых мельчайших подробностях. По поручению Президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах. Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. Что касается же системы здравоохранения, то она работает стабильно, и наши врачи нашли совместно с зарубежными коллегами успешные способы лечения инфекции.





Александр Лукашенко положительно отметил, что белорусы оценили масштабы сложившейся ситуации и соблюдают меры безопасности: без причины лишний раз не выходят из дома на улицу, по необходимости надевают средства защиты.

Речь зашла и о так называемой самоизоляции. Президент отметил, что если человек чувствует себя нормально, то не надо ему сидеть дома две недели. К каждому случаю надо подходить индивидуально.