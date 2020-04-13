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Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»

13 апреля 2020 11:22
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Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, начали с эпидемиологической ситуации, все присутствующие ей владеют в самых мельчайших подробностях. По поручению Президента работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах.

Впрочем, далеко не только о медицине шла сегодня речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. Что касается же системы здравоохранения, то она работает стабильно, и наши врачи нашли совместно с зарубежными коллегами успешные способы лечения инфекции.

Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»-1



Александр Лукашенко положительно отметил, что белорусы оценили масштабы сложившейся ситуации и соблюдают меры безопасности: без причины лишний раз не выходят из дома на улицу, по необходимости надевают средства защиты.

Речь зашла и о так называемой самоизоляции. Президент отметил, что если человек  чувствует себя нормально, то не надо ему сидеть дома две недели. К каждому случаю надо подходить индивидуально.

Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице, особенно у кого диагностирован и протестировали положительный тест на этот коронавирус. Путь даже не переживают!

Никто от коронавируса в нашей стране не умрет, я публично об этом заявляю.

Это мои твердые убеждения, исходя из анализа не только прошлых лет, у нас уже опыт этого года есть. Исходя из нашего опыта, китайского, американского, европейских (опытов прим. ред.) протекания этих болезней, мы видим уже, как работать. 

Мы уже нашли комбинации этих лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки  он обязательно выздоровеет. 

Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»-7

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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