Александр Лукашенко: коронавирус – это даже не толчок, это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни

Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, корреспондент:

Ни слова об экономике, все про нас, про людей. Ключевое – как живем. В суматохе с «невидимым убийцей» – да, коронавирус уже так начали называть – и какие плоды будем пожинать после такого психоза? Пожалуй, последний вопрос риторический, сейчас о таком рассуждать сложно.

Но просто вот о чем – о людях, которые хватаются за жизнь не из-за болезни коронавирусом. Есть онкобольные, гипертоники, с сахарным диабетом. Букетов болезней хватает. О таких нуждающихся в лечении мы не должны забывать. И их не обижать. Это первое, с чего начал разговор Александр Лукашенко. Те, с кем случилась беда, не должны опускать руки. Да и им этого никто не позволит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу обратиться к людям, которые находятся в стационарах. И не просто болеют органами дыхания. Нет, ко всем. Обратиться к ним, потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, он довел до того, что люди уже опустили руки и в больницах перестали бороться за свою жизнь. Это последствия этого психоза, который мы раздули по всему миру. Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет» Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! У нас меньше вообще 30 человек официально по статистике. И ВОЗ это видел. Специалисты Всемирной организации здравоохранения – они это видели. И ни один из них от коронавируса не умер. Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Вот у меня весь перечень. Читаешь на полстраницы заключения врачей: это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать не могу даже их. И добавляется коронавирус.