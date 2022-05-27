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Михаил Русый: с каждым приёмом граждан мы совершенствуем подходы

27 мая 2022 15:48
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Новости Беларуси. Парламентский корпус должен быть ближе к народу, знать, чем живут люди и какие проблемы их волнуют. На это коллег ориентирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа с обращениями граждан – важнейшее направление в деятельности госорганов. Это подчеркивалось не единожды.

Как обстоят дела в витебском регионе? Итоги 27 мая подводили на расширенном заседании Президиума Совета Республики в Лепеле.

Михаил Русый: с каждым приёмом граждан мы совершенствуем подходы-1

Наталья Кочанова за основу взяла единый день приема граждан, который накануне прошел в каждом районе области. Треть обращений можно было бы решить на уровне местной власти. Самые распространенные проблемы – жилищно-коммунальные вопросы, транспорт, благоустройство. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что местным властям надо работать с населением на упреждение жалоб, жить заботами людей. Это руководство к действию.

Наталья Кочанова: «Достаточное количество людей готовы прийти, чтобы озвучить свою проблему». Читайте здесь.

Михаил Русый: с каждым приёмом граждан мы совершенствуем подходы-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С каждым приемом мы совершенствуем подходы, и наша главная задача – исходя из тех обращений, которые приходят к нам, систематизировать наиболее часто встречающиеся, потом определить причину, почему они появляются, и найти пути их решения.

Михаил Русый: с каждым приёмом граждан мы совершенствуем подходы-7

После выездного заседания сенаторы возложили цветы и венки к памятнику воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания. В братской могиле захоронены около 600 защитников Родины.

# Прием граждан # общество # Михаил Русый # Наталья Кочанова # Фотофакт

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