Михаил Русый: с каждым приёмом граждан мы совершенствуем подходы

Новости Беларуси. Парламентский корпус должен быть ближе к народу, знать, чем живут люди и какие проблемы их волнуют. На это коллег ориентирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа с обращениями граждан – важнейшее направление в деятельности госорганов. Это подчеркивалось не единожды. Как обстоят дела в витебском регионе? Итоги 27 мая подводили на расширенном заседании Президиума Совета Республики в Лепеле.

Наталья Кочанова за основу взяла единый день приема граждан, который накануне прошел в каждом районе области. Треть обращений можно было бы решить на уровне местной власти. Самые распространенные проблемы – жилищно-коммунальные вопросы, транспорт, благоустройство. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что местным властям надо работать с населением на упреждение жалоб, жить заботами людей. Это руководство к действию. Наталья Кочанова: «Достаточное количество людей готовы прийти, чтобы озвучить свою проблему». Читайте здесь.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

С каждым приемом мы совершенствуем подходы, и наша главная задача – исходя из тех обращений, которые приходят к нам, систематизировать наиболее часто встречающиеся, потом определить причину, почему они появляются, и найти пути их решения.