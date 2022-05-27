«Песок, крысы, мыши. Идёт зловоние от этого подвала». Как жизнь минчан превратили в коммунальный ад?

Новости Беларуси. Проект «Решение есть!» на СТВ. Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Сергей Шуманский, ведущий:

В столичных хрущевках по улице Калиновского капремонт длится уже четвертый год. Начали его в 2019-м, а вот когда закончат – неизвестно. Впрочем, строители так не думают. По бумагам работы завершены, а торчащие провода и дыры в полу, по их мнению, – смелые дизайнерские решения в стиле лофт. Только вот жильцам такая реновация дома совсем не по вкусу. В доме на Калиновского, 26 водятся мыши и крысы, а торчащие провода – дизайнерское решение, по мнению строителей

Апрель 2019-го. Весть о том, что в столичной пятиэтажке на улице Калиновского запланировали капитальный ремонт, жильцы встретили с нескрываемой радостью. Дом 1969 года постройки уже давно жаждал реновации. Система отопления и водоснабжения регулярно давала сбои, квартиры на верхних этажах заливало в сырую погоду, а с потолков сыпалась штукатурка. Ремонтные работы планировали закончить к августу 2019-го, но воз и ныне там.

Галина Лагутенко, местная жительница:

На сегодня это уже четвертый-пятый год начинается. Пришла к нам организация ООО «Баруварстрой». Они сделали у нас то, что посчитали нужным там, и разбомбили наши балконы, которыми мы до этого года еще не пользуемся. В строительные леса дом № 26 упаковали еще весной 2019-го, но сменялись сезоны и поры года, и хоть какой-то маломальский результат появился лишь в 2022-м. По-настоящему капитальными в этом ремонте были только планы. Подрядчик должен был утеплить и покрасить фасады, отремонтировать лоджии и входные группы. И все вроде бы как сделано. Итоги пятилетней операции можно оценить невооруженным глазом.

Анна Синегова, местная жительница:

Это вообще безобразие, на грани. То, что мы сделали куклу из подъезда, он превратился в бомжатник. Мы надеемся только на вашу помощь. Никто не хочет нас слышать. Если для госорганов капремонт – это комплекс значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, оборудования и техники, то для жильцов этого дома это почти пятилетний коммунальный ад.

Анна Синегова:

Я проживаю в этом доме 54 года, со дня заселения. Мы за 54 года никогда не видели, что что-то нам сделали. Даже до приватизации. Ремонта в подъездах не делали. Мы делали с соседкой за свой счет. Сейчас, после ремонта, ниши сняли, закрасили сначала черной краской, потом зеленой краской какие-то большие прямоугольники. Подвал весь перерыт. Там был какой-то асфальт или, может, чем-то залит был. Сейчас песок, крысы, мыши. Идет зловоние от этого подвала.

Не капремонт, а хождение по мукам. За эти годы Галина Лагутенко и ее соседи в совершенстве освоили приемы борьбы против неорганизованности строителей и разгильдяйства чиновников, ответственных за капремонт. Жильцы дома направляли десятки коллективных обращений в разные ведомства и госорганы. Диалог получился плодотворным, но гладко было только на бумаге, а на деле – ничего. Галина Лагутенко:

И в ЖКХ обращались, и в Мингорисполком, и в Министерство ЖКХ обращались, даже в проектную организацию института НИПТИС я писала. Обещали, что начнут делать нам ремонт, даже те же балконы. Я в основном обращалась по балконам, потому что они лишили нас всех удобств, которыми мы должны были пользоваться.

Еще одна эпопея в доме № 26 на улице Калиновского – ремонт лоджий. По словам домочадцев, старые конструкции были срезаны, новые поставили только через полгода. Но и тут есть к чему придраться. Щели, дыры и зазоры. И, видимо, доделывать работу никто не собирается. Ведь наша съемочная группа приехала на место в разгар рабочего дня. Но никого из строителей найти не удалось. Валентина Пилипенко лучше других знает об этой проблеме. Кроме того, что женщина не может уже который год пользоваться своими собственными квадратными метрами, так вдобавок ко всему ее пятый этаж заливает с завидной периодичностью.

Валентина Пилипенко, местная жительница:

До ремонта балконов у нас ливневки были на пятом этаже с крыши подлиннее, и не было никаких проблем. Даже у меня была незастекленная половина балкона – вода не попадала. Только если сильный ветер или буря какая-то. Когда начали делать сверху отливы, подходила пять раз к прорабу и говорила: нельзя сделать такие отливы коротенькие – будет нас топить. – По проекту, по проекту, я не могу даже вот столечко добавить. Ну что, поставили отливы на пятом этаже. Дождик маленький, ни ветра, ничего. Прямой дождик. И так как он шел с крыши, вся вода капает на перила. А с перил – на балкон. Кроме недостроенных лоджий, столичная пятиэтажка, капремонт в которой все-таки закончится, надеются жильцы, примечательна еще и многими архитектурными и дизайнерскими решениями. На лестничных клетках из стен торчат арт-объекты, замаскированные под обрубки металлической проволоки. Со стен свисают провода, возможно, находящиеся под напряжением. Проверить мы не осмелились. Анна Синегова:

Поставили графу, где оплата, типа совместно с жильцами, помогают они нам, а мы им. А что они нам помогают? Сейчас новый главный инженер говорит: мне что, из своего кармана отдать деньги? Так я должна пенсию отдать? И то мне не хватит. ЖКХ о ремонте в злосчастном доме на Калиновского В ЖКХ Первомайского района о хрущевке на Калиновского, 26 знают не понаслышке. И уверяют, что все разногласия между жильцами и коммунальной службой можно решить мирным путем. Внести поправки в проектно-сметную документацию тоже можно. Для этого собственникам квартир нужно обратиться в службу жилищного хозяйства.

Павел Шейпак, главный инженер КУП ЖКХ Первомайского района г. Минска:

Жилой дом по улице Калиновского, 26 встал на капитальный ремонт в 2019 году. В рамках капитального ремонта на данном объекте предусматривалось выполнение ремонта козырьков над входами подъезда, а также лоджий. При выполнении строительно-монтажных работ выявили, что данные конструктивные элементы жилого дома нуждаются не в ремонте, а в полной замене. На основании этого было принято решение о разработке проектно-сметной документации и прохождении государственной экспертизы. Данные проекты прошли государственную экспертизу. Проведены торги и выбрана подрядная организация, которая в настоящее время выполняет данные виды работ. Остались работы по утеплению торцевых стен, покраски их, а также работы по утеплению и окраске тех мест, которые остались неутепленными возле крылец, под козырьками. Мы эту работу завершим до 1 июня. Жильцы надеются, что строительные работы доделают качественно и в срок. Все «жертвы» капитального ремонта признаются, что им такое не снилось и в страшных снах. А те владельцы квадратных метров, руки которых еще не опустились и у кого есть силы держать лист бумаги и ручку, уже подумывают об обращении за помощью в Госконтроль, если, конечно, обещанные сроки вдруг опять будут нарушены. В 50-летнем доме на Одоевского последний раз проводили капремонт 17 лет назад

Дому на Одоевского, 38 в 2022 году тоже стукнуло 50. Именно стукнуло, потому что создается впечатление, что каждый год бил здание по крыше. Щели и трещины, выбоины и прорехи. Попытка сделать реновацию сооружения была 17 лет назад. Здание попало в объективы наших телекамер в марте 2022 года. И вопрос даже не в капремонте. Он, как говорят сами жители, – дело давно минувших дней. Оживленная дискуссия на этот раз развернулась вокруг ремонта в подъезде. Местные уже давно проводят экскурсии по собственной парадной. Настоящие шедевры строительного мастерства на стенах, полу и потолке. А вдобавок ко всему ЖЭС забыл заключить с обитателями дома договор. Испачкали лифт, не докрасили мусоропровод. Скандальная история развернулась в минском подъезде после ремонта ЖЭС – подробности далее.

К слову, в 2022 году почти четыре тысячи подъездов ждут обновлений. А жители 140 столичных многоэтажек узнают, что такое капремонт. Списки адресов парадных и домов размещены на сайтах ЖКХ. А девять этажей выставки современного урбанистического искусства в доме на Одоевского, 38 будут работать как минимум ближайшие пять лет. До следующего косметического ремонта, который, возможно, инициирует ЖЭС. К слову, на Калиновского, 26 после завершения так называемых капитальных работ тоже планируют провести реновацию мест общего пользования. Чем обернется эта затея для домовладельцев, покажет время.