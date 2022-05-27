Если отсутствуют точки соприкосновения, потребитель идёт в суд. Адвокат о правилах проведения капремонта
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Сергей Шуманский, ведущий:
Понятие капитального ремонта вовсе не означает, что дом должны чуть ли не отстроить заново. Согласно букве закона, коммунальщики отремонтируют подъезд, заменят проводку и сантехнику в квартирах, обновят внешний вид фасада. Официально эта услуга звучит как «восстановление конструктивных элементов и внутридомовых сетей жилого дома, которые были утрачены в процессе эксплуатации».
Управляющая организация периодически должна осматривать здание, и, если оно нуждается в ремонте, информация передается в Министерство ЖКХ. Оно, в свою очередь, вносит дом в пятилетний план капитального ремонта. ЖЭС или товарищество собственников при этом являются заказчиком ремонта и находят подрядчика, который будет выполнять работы.
Максим Терешков, адвокат:
Если заказчик в сроки не укладывается, то он обязан в письменной либо иной доступной форме для другой стороны, потребителю, по договору поставить его в известность о том, что сроки сдвигаются выполнения тех или иных работ. Указать причины, по которым заказчик не может выполнить работу в установленный договором срок, а также определить новые сроки. Обращаю внимание на то, что сроки должны быть разумными, обоснованными.
Но таких уведомлений в своих почтовых ящиках жильцы не видели. О том, что бытовые катаклизмы нагрянут как гром среди ясного неба, а коммунальный водоворот засосет без малого на пять лет, никто даже и подумать не мог.
Юристы уверяют: чтобы капитальный ремонт прошел успешно и по букве закона, обе стороны должны безоговорочно выполнять свои обязанности. Потребитель предоставляет доступ в помещение, а подрядчик качественно выполняет работы. Но, к сожалению, опыт обновления жилых домов бывает разный.
Максим Терешков:
Если отсутствуют точки соприкосновения, безусловно, потребитель идет в суд, подготавливает исковое заявление о защите прав потребителя жилищно-коммунальных услуг и формирует свою позицию в суде. При подаче иска в суд такой потребитель освобождается от уплаты госпошлины. Однако все понесенные судебные расходы возлагаются на сторону, которая проиграла в этом споре.
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