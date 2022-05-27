Если отсутствуют точки соприкосновения, потребитель идёт в суд. Адвокат о правилах проведения капремонта

Новости Беларуси. Проект « Решение есть! » на СТВ. Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Сергей Шуманский, ведущий: Понятие капитального ремонта вовсе не означает, что дом должны чуть ли не отстроить заново. Согласно букве закона, коммунальщики отремонтируют подъезд, заменят проводку и сантехнику в квартирах, обновят внешний вид фасада. Официально эта услуга звучит как «восстановление конструктивных элементов и внутридомовых сетей жилого дома, которые были утрачены в процессе эксплуатации». Управляющая организация периодически должна осматривать здание, и, если оно нуждается в ремонте, информация передается в Министерство ЖКХ. Оно, в свою очередь, вносит дом в пятилетний план капитального ремонта. ЖЭС или товарищество собственников при этом являются заказчиком ремонта и находят подрядчика, который будет выполнять работы.

Максим Терешков, адвокат:

Если заказчик в сроки не укладывается, то он обязан в письменной либо иной доступной форме для другой стороны, потребителю, по договору поставить его в известность о том, что сроки сдвигаются выполнения тех или иных работ. Указать причины, по которым заказчик не может выполнить работу в установленный договором срок, а также определить новые сроки. Обращаю внимание на то, что сроки должны быть разумными, обоснованными.

Но таких уведомлений в своих почтовых ящиках жильцы не видели. О том, что бытовые катаклизмы нагрянут как гром среди ясного неба, а коммунальный водоворот засосет без малого на пять лет, никто даже и подумать не мог.