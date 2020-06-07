В Минске задержаны участники и организаторы несанкционированного митинга

Новости Беларуси. Чтобы баллотироваться на выборах, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно сейчас в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Президента. Этот этап избирательной кампании продлится до 19 июня. При этом со стороны так называемой оппозиции, как обычно, наблюдается постоянное стремление устроить провокации или раскачать ситуацию. А потому пикеты перерастают в митинги. Сегодняшние пикеты у столичного Комаровского рынка стали тому ярким примером.