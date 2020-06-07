В Минске задержаны участники и организаторы несанкционированного митинга

Новости Беларуси. Чтобы баллотироваться на выборах, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Именно сейчас в Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Президента. Этот этап избирательной кампании продлится до 19 июня. При этом со стороны так называемой оппозиции, как обычно, наблюдается постоянное стремление устроить провокации или раскачать ситуацию. А потому пикеты перерастают в митинги. Сегодняшние пикеты у столичного Комаровского рынка стали тому ярким примером.
В соответствии с действующим законодательством агитационный период еще не начался, а потому любые митинги запрещены. Это прямое нарушение избирательного права.
Несмотря на многочисленные предупреждения, несколько десятков человек просто-напросто провоцировали, устроив не то мероприятие, не то показательное выступление возле входа на Комаровский рынок, мешая и людям, пришедшим за покупками, и тем, кто там же рядом пикетировал. В результате организаторы сего действа Павел Северинец, Ольга Николайчик, Вера Мищенко, Александр Гречишников, а также еще 14 наиболее активных и буйных участников несанкционированного мероприятия были задержаны.