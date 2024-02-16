Гигин о контртеррористической операции: наши спецслужбы хорошо себя зарекомендовали. Честь им и хвала

Григорий Азаренок, СТВ:

И тут вдруг. Сегодня мы видим информацию: очередная террористическая группа ДРГ пыталась заходить с юга Гомельской области, Лельчицкий район. Вчера была проведена контртеррористическая операция. Уже интересно. Где-то час назад Госпогранслужба Украины попыталась это все высмеять, мол, это все бред. А тут наш КГБ, подождав это заявление. Не знаю, случайно, не случайно, но после этого заявления были названы уже конкретные имена сотрудников Госпогранслужбы Украины, бывшего сотрудника, которые как раз таки границу перешли и который сейчас нами задержан.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Давайте по поводу этого уже случая. Лельчицы. Здесь, в общем стиль работы наших спецслужб – информирование общества, международного сообщества о том, что происходит, о выявленных и пресеченных угрозах. Он выработался. То есть идет какой-то информационный повод, затем берется пауза в комментировании. Противнику дается возможность наговорить лжи и чуши всякой. Это мы видели уже не раз. А затем идет конкретное обоснование собственной позиции, то есть аргументация соответствующая. Таким образом наносится кумулятивный удар, пресекается на поле то, что называется «по факту» реальная деятельность тех или иных враждебных сил. Это могут быть спецслужбы, это могут наемные из беглых, из мерзких. И затем наносится информационное поражение. Это очень хорошая тактика, выработанная нашим КГБ и другими нашими спецслужбами. И она уже неоднократно себя зарекомендовала. Тут в этом плане им честь и хвала. И последние операции, они носили очень серьезный информационно-психологический характер. Как бы выработался определенный стиль белорусских спецслужб. Я бы сказал, белорусский метод противостояния этим угрозам.

Потому что нужно понимать, что второй удар, вторая волна – информационная – деморализует противника в этом случае. То есть усиливается воздействие, не только пресекается его деятельность, но и оказывается морально-психологическое давление на оставшихся сторонников. Предотвращает попытку вербовки новых, попытку создания подполья. Это очень грамотно сделано.



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