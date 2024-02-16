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Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными

16 февраля 2024 18:01
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Новости Беларуси. Вязаные бусы, яркие ковры и уникальные предметы интерьера – в Копыле возрождают старинную белорусскую традицию кружевоплетения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из года в год мастера по крупицам собирали самобытные техники вязания наших предков. И сегодня передают свои знания молодому поколению.

Попробовала себя в новом ремесле наш корреспондент Влада Родовская.

Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными-1

Тамара Касинская – учитель трудового обучения Копыльской средней школе № 3. В свободное время занимается кружевоплетением. Познакомилась с этим видом декоративно-прикладного искусства еще в детстве. Мама и бабушка помогали осваивать технику вязания. Сейчас Тамара Леонидовна не только сохраняет традиции, но и передает их молодому поколению.

Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными-4

Окунемся в историю. Кружевоплетение в Беларуси было известно издавна. Занимались им женщины различных сословий и статусов. Особенно востребовано было искусство в народных промыслах. А сейчас кружевоплетение возродилось в новом формате. Всевозможные вариации вязания можно увидеть в Копыльском центре культуры.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Декоративное искусство # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

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