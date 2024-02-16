Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными
Новости Беларуси. Вязаные бусы, яркие ковры и уникальные предметы интерьера – в Копыле возрождают старинную белорусскую традицию кружевоплетения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из года в год мастера по крупицам собирали самобытные техники вязания наших предков. И сегодня передают свои знания молодому поколению.
Попробовала себя в новом ремесле наш корреспондент Влада Родовская.
Тамара Касинская – учитель трудового обучения Копыльской средней школе № 3. В свободное время занимается кружевоплетением. Познакомилась с этим видом декоративно-прикладного искусства еще в детстве. Мама и бабушка помогали осваивать технику вязания. Сейчас Тамара Леонидовна не только сохраняет традиции, но и передает их молодому поколению.
Окунемся в историю. Кружевоплетение в Беларуси было известно издавна. Занимались им женщины различных сословий и статусов. Особенно востребовано было искусство в народных промыслах. А сейчас кружевоплетение возродилось в новом формате. Всевозможные вариации вязания можно увидеть в Копыльском центре культуры.
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