Старинную традицию кружевоплетения возрождают в Копыле. Изделия выглядят трендовыми и модными

Новости Беларуси. Вязаные бусы, яркие ковры и уникальные предметы интерьера – в Копыле возрождают старинную белорусскую традицию кружевоплетения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из года в год мастера по крупицам собирали самобытные техники вязания наших предков. И сегодня передают свои знания молодому поколению. Попробовала себя в новом ремесле наш корреспондент Влада Родовская.

Тамара Касинская – учитель трудового обучения Копыльской средней школе № 3. В свободное время занимается кружевоплетением. Познакомилась с этим видом декоративно-прикладного искусства еще в детстве. Мама и бабушка помогали осваивать технику вязания. Сейчас Тамара Леонидовна не только сохраняет традиции, но и передает их молодому поколению.