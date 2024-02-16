Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики. Именно экономика – фундамент стабильности в стране, особенно важно это осознавать с учетом вызовов и возникающих угроз. Чтобы и производители, и потребители были довольны, задолженности как минимум возвращены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения. Стоит только вспомнить публичные прецеденты во время поездок Президента по стране.