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Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!

16 февраля 2024 18:23
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Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики.

Именно экономика – фундамент стабильности в стране, особенно важно это осознавать с учетом вызовов и возникающих угроз.

Чтобы и производители, и потребители были довольны, задолженности как минимум возвращены.

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения.

Стоит только вспомнить публичные прецеденты во время поездок Президента по стране.

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!-4

Потребкооперация постепенно сдает свои позиции частникам, а частники ищут в этом только выгоду. А какая выгода, когда у нас в селах и деревнях и так небольшое количество жителей? И вот здесь вопрос: как можно повлиять на изменение этой ситуации?

А сколько возмущения в соцсетях!? И просто в межличностном общении.

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!-7

Александр Лукашенко:
Работа Белкоопсоюза – это не только экономические показатели. Это вопрос политический. Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого человека-труженика, особенно сельчанина. Поэтому мы всячески поддерживали и будем поддерживать село. Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации. В том числе и по качеству вашей работы люди оценивают всю вертикаль власти. То есть вы лицо этой власти. И эта народная оценка должна быть только положительной. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий!

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# Государственная политика в сфере торговли # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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