Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: не обессудьте, но разговор будет жёсткий!
Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики.
Именно экономика – фундамент стабильности в стране, особенно важно это осознавать с учетом вызовов и возникающих угроз.
Чтобы и производители, и потребители были довольны, задолженности как минимум возвращены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения.
Стоит только вспомнить публичные прецеденты во время поездок Президента по стране.
Потребкооперация постепенно сдает свои позиции частникам, а частники ищут в этом только выгоду. А какая выгода, когда у нас в селах и деревнях и так небольшое количество жителей? И вот здесь вопрос: как можно повлиять на изменение этой ситуации?
А сколько возмущения в соцсетях!? И просто в межличностном общении.
Александр Лукашенко:
Работа Белкоопсоюза – это не только экономические показатели. Это вопрос политический. Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого человека-труженика, особенно сельчанина. Поэтому мы всячески поддерживали и будем поддерживать село. Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации. В том числе и по качеству вашей работы люди оценивают всю вертикаль власти. То есть вы лицо этой власти. И эта народная оценка должна быть только положительной. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий!
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