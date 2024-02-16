«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первой минуты глава государства предупредил, что разговор будет серьезным. Во-первых, Белкоопсоюз является важной частью экономики страны – обслуживает порядка 30 % населения, преимущественно сельского. Во-вторых, проблемы организации застарелые, что сказывается на цифрах. За прошлый год на внешних рынках Беларусь заработала почти 50 миллиардов долларов. Однако вклад организаций потребкоопераций в объем экспорта крайне мал, всего 33 миллиона долларов. И с каждым годом цифра уменьшается. Все дело, подчеркнул Президент, в расслабленном отношении, которого мы себе позволить не можем. Особенно если учитывать мировую обстановку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы можете. Если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного: как будем разваливать Белкоопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас. Сейчас ведь можно не только развивать собственную фирменную торговлю, но и наладить взаимодействие с белорусскими производителями, стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского. Ваши площадки – их продукция. Вы должны быть проводником отечественных товаров в регионы, особенно в глубинку. От этого выиграют все. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправданно, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину. У нас в связи с этим есть отечественные наработки, которые, я уверен, позволят достойно обновить автопарк.