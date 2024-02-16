«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С первой минуты глава государства предупредил, что разговор будет серьезным. Во-первых, Белкоопсоюз является важной частью экономики страны – обслуживает порядка 30 % населения, преимущественно сельского. Во-вторых, проблемы организации застарелые, что сказывается на цифрах. За прошлый год на внешних рынках Беларусь заработала почти 50 миллиардов долларов. Однако вклад организаций потребкоопераций в объем экспорта крайне мал, всего 33 миллиона долларов. И с каждым годом цифра уменьшается. Все дело, подчеркнул Президент, в расслабленном отношении, которого мы себе позволить не можем. Особенно если учитывать мировую обстановку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы можете. Если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного: как будем разваливать Белкоопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас. Сейчас ведь можно не только развивать собственную фирменную торговлю, но и наладить взаимодействие с белорусскими производителями, стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского. Ваши площадки – их продукция. Вы должны быть проводником отечественных товаров в регионы, особенно в глубинку. От этого выиграют все. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправданно, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину. У нас в связи с этим есть отечественные наработки, которые, я уверен, позволят достойно обновить автопарк.
Учитывая социальное значение такого формата, поручаю правительству, губернаторам проработать вопросы финансового обеспечения приобретения современных оборудованных автомобилей для этих целей. А первый автомобиль, Максим Владимирович [Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента – прим. ред.] вы мне покажете, как он будет выглядеть. Автомобиль-автолавка, на котором нельзя уехать с маршрута. Естественно, отремонтировать и существующий автопарк. Вы не думайте, что сейчас вывалят кучу денег, вы то под забор поставите или в лучшем случае на металлолом сдадите, а получите новые автолавки за счет кого-то. Лишних денег нет. Даже если будут, просто так их никто вам не даст. Поэтому разумно подойдем к этому вопросу. Но в этом году проблему нужно решить.
Сохранить потребкооперацию необходимо, как показывает опыт России. В свое время там отказались от подобных организаций. Последние пять лет пытаются восстановить – не выходит. Но, чтобы разрешить все имеющиеся вопросы, как отметил Александр Лукашенко, заинтересованы должны быть все. В первую очередь председатели исполкомов.
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