«Он ожидал выстрелов». Как священник отказался отпевать покойника и ушёл в партизаны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Светлана Силова:

Вы представьте себе кладбище. Полицейские выставлены в оцеплении, семья, сельчане. Все готовятся ждать отпевания. И вот приходит отец Александр и говорит, что не святого упокоения, а анафеме подлежит во гробе прилежащий, поскольку он убийца невинных детей, женщин и стариков. И, обращаясь к полицейским, говорит: «А вас, заблудших, я призываю уйти всех в лес и повернуть оружие против тех, кто убивает народ, заживо сжигает в церквях людей и живыми закапывает их в землю». И уходит с кладбища.