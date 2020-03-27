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«Он ожидал выстрелов». Как священник отказался отпевать покойника и ушёл в партизаны

27 марта 2020 18:57
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Он ожидал выстрелов». Как священник отказался отпевать покойника и ушёл в партизаны-1

Светлана Силова:
Вы представьте себе кладбище. Полицейские выставлены в оцеплении, семья, сельчане. Все готовятся ждать отпевания.

И вот приходит отец Александр и говорит, что не святого упокоения, а анафеме подлежит во гробе прилежащий, поскольку он убийца невинных детей, женщин и стариков. И, обращаясь к полицейским, говорит: «А вас, заблудших, я призываю уйти всех в лес и повернуть оружие против тех, кто убивает народ, заживо сжигает в церквях людей и живыми закапывает их в землю». И уходит с кладбища.   

«Он ожидал выстрелов». Как священник отказался отпевать покойника и ушёл в партизаны-4

По свидетельствам очевидцев, на кладбище установилась просто мертвая тишина. Наверное, он ожидал выстрелов в свою сторону. Но выстрелов не было. Он в тот же день ушел в партизанский отряд и с оружием в руках воевал против оккупантов.

«Он ожидал выстрелов». Как священник отказался отпевать покойника и ушёл в партизаны-7

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Силова # Фотофакт

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