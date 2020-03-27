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Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»

27 марта 2020 17:46
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Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент в общении с коллективом обсудил много тем, в том числе ситуацию с коронавирусом.

Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня свой такой в школу ходит. Говорит: «Папа, там где-то треть не ходит или половина в некоторых классах. Родители не пускают». Это их дело. Как отец и как Президент я начинаю думать: завтра будут каникулы. И самое страшное, что ведь не все могут в Минске своих детей держать. Они поедут к бабушке, к дедушке. А зона риска – старики. 70 в Беларуси и выше лет.

Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы старику или старушке одиноким, если некому и дети забыли про них, могли лекарства привезти и продукты питания. Дана команда всей вертикали власти, от правительства до председателя исполкома и сельского совета, – если старику что-то надо, он не должен искать какой-то особый телефон. Он должен позвонить в сельский совет, райисполком, администрацию города и сказать: «Такой-то адрес, помогите».

Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»-4

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# Коронавирус # калейдоскоп # Александр Лукашенко # Фотофакт

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