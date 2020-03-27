Александр Лукашенко о 75-летии Победы: на высочайшем уровне провести, чтобы весь мир видел, что мы помним

Новости Беларуси. Как говорится, не коронавирусом единым Беларусь живёт, разными темами. Страна начинает готовиться к празднованию юбилея Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где Президент и как страна отметят 75-летие эпохального события? Вопрос из зала.

Мария Шарухина, бухгалтер ОАО «Белгипс»:

К сожалению, сегодня две самые обсуждаемые темы – это, как вы уже упоминали в своем обращении, коронавирус и экономический кризис. В этом году нас ожидает очень памятная и такая выстраданная для нас всех дата – 75-летие Победы. Скажите, что по вашему мнению нужно и можно сделать для того, чтобы этот святой для нас праздник просто не затерялся во всем этом негативном потоке.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мария, обещаю: у нас не затеряется. Вы это видите и, наверное, мне можете поверить. Не затеряется при любых обстоятельствах. Знаете почему? Вот на Красной площади в столице нашей (общей – прим. ред.) некогда страны парад будет и так далее. У меня часто спрашивают: «А вы поедете на парад?» Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины не поедут. У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия в то же время. И вот мы думаем (глава Администрации занимается), как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит, и этот психоз их захватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия.