Президент Беларуси о коронавирусе: я молю Бога каждое утро, чтобы мы и дальше, как сегодня, прошли этот период
Новости Беларуси. Цифры подтверждают: пандемии в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам COVID-19 уже стал инструментом геополитики. Отсюда и вопрос у думающей публики: как будем выбираться из этой трясины страха? Ответ Президента в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Иванов, заместитель главного энергетика ОАО «Белгипс»:
Есть такое выражение: «Кризис – это время возможностей». Вы сами на прошлой неделе говорили, что мы одной ногой фактически вступили в этот кризис. Может ли Беларусь воспользоваться данной ситуацией в своих интересах? И еще. Коронавирус пройдет, что будет с Беларусью после этого коронавируса?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Птичий грипп был? Это тот же дикий вирус – все кричали гвалтом. Свиной грипп был, какая-то нетипичная атипичная пневмония. Коронавирус третий у нас за 20 лет. Третий. Но его называют новым, потому что он не похож на старые, так? Это мне вирусологи рассказывали. Мы их пережили, гвалтом не кричали. Точно так и этот переживем.
Я молю Бога каждое утро (если он есть, он меня слышит), чтобы мы и дальше, как сегодня, вот так вот прошли этот период с этими вирусами. Это же не только коронавирус, это всякая гадость, всякая зараза.
Так хорошо, что я вас 20 лет чищу, чтобы вы убирали вокруг улицы и прочее.
У нас страна красивая, чистая, аккуратная. Это тоже влияет на эту вирусную разную ситуацию.
Поэтому и коронавирус (правильно ты сказал, Женя) закончится рано или поздно. Кто-то страдает, а умный... Кризис, как вы сказали, – это возможности. Если он будет так работать, как ваше предприятие, будет шевелиться... Ну, плохо, на несчастье свое счастье строить нельзя, ну, такая ситуация.
Произвели маски – некуда девать эти маски. Вы раскупили их, я вас просил не делать этого – ну ладно, купили. Сейчас миллионы масок некуда девать. А Германия просит: нам не хватает. Они выделили им миллиарды долларов на коронавирус – ну продайте им. Давайте поможем по гуманитарной помощи, но и продадим. Это предприятие будет работать, производить. Поэтому не надо останавливаться, не надо думать, что у нас нет никаких возможностей.
Да, кто-то пострадает, где-то рестораторы, отельщики, эти гостиницы… Но с меня взятки гладки.
Я не закрывал рестораны, я не закрывал гостиницы. Да, понятно, меньше люди начали ездить (и мы не поощряем это), где-то надо будет туристическую отрасль чуть-чуть поддержать.
У нас нет станка, трубы. И мы не такие богатые, как Германия. Мы себе это позволить не можем. Это я понимаю и вы понимаете. Надо сегодня шевелиться, чтобы, когда коронавирус закончится, пока другие будут раскручивать свои заводы – мы в рабочем состоянии, мы как работали, так и работаем.
Вот, Женя, все в простом, ничего сложного нет. Но это простое – это наш труд.