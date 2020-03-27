Президент Беларуси о коронавирусе: я молю Бога каждое утро, чтобы мы и дальше, как сегодня, прошли этот период

Новости Беларуси. Цифры подтверждают: пандемии в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам COVID-19 уже стал инструментом геополитики. Отсюда и вопрос у думающей публики: как будем выбираться из этой трясины страха? Ответ Президента в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Иванов, заместитель главного энергетика ОАО «Белгипс»: Есть такое выражение: «Кризис – это время возможностей». Вы сами на прошлой неделе говорили, что мы одной ногой фактически вступили в этот кризис. Может ли Беларусь воспользоваться данной ситуацией в своих интересах? И еще. Коронавирус пройдет, что будет с Беларусью после этого коронавируса?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Птичий грипп был? Это тот же дикий вирус – все кричали гвалтом. Свиной грипп был, какая-то нетипичная атипичная пневмония. Коронавирус третий у нас за 20 лет. Третий. Но его называют новым, потому что он не похож на старые, так? Это мне вирусологи рассказывали. Мы их пережили, гвалтом не кричали. Точно так и этот переживем.

Я молю Бога каждое утро (если он есть, он меня слышит), чтобы мы и дальше, как сегодня, вот так вот прошли этот период с этими вирусами. Это же не только коронавирус, это всякая гадость, всякая зараза.

Так хорошо, что я вас 20 лет чищу, чтобы вы убирали вокруг улицы и прочее.

У нас страна красивая, чистая, аккуратная. Это тоже влияет на эту вирусную разную ситуацию.

Поэтому и коронавирус (правильно ты сказал, Женя) закончится рано или поздно. Кто-то страдает, а умный... Кризис, как вы сказали, – это возможности. Если он будет так работать, как ваше предприятие, будет шевелиться... Ну, плохо, на несчастье свое счастье строить нельзя, ну, такая ситуация.