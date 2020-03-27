«Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба». Чем кормили узников трудовых лагерей в Германии
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Угнетенных от большевизма» жителей зазывали к себе, в Германию. За счастьем.
А на улицах Минска появились этакие окна в счастливый мир – обыкновенные витрины с изображенными на них улыбающимися людьми.
«Мы не верили». Для чего немцы размещали в Минске витрины с фотографиями улыбающихся людей
Те, кто не поддавался соблазну, вывозились насильно. На дешевый рабочий ресурс в Минске проводились облавы.
Людей вывозили в Германию за тем самым обещанным счастьем – партиями в товарных вагонах. Но на практике весь немецкий рай ограничивался нарами, колючей проволокой и разовой пайкой на день.
Екатерина Гайдученко, узница трудового лагеря в Германии:
Щи из синей капусты, картошина и кусочек хлеба. Это на день давалась пайка. И вот мы собирались смелые, находили какую-то лазейку, вылазили, выходили к немцам. Научились просить кусочек хлеба.