Совокупная длина книжных полок 145 км. Рассказываем интересные факты про Национальную библиотеку Беларуси

Воплощение мощи литературного богатства Беларуси – Национальная библиотека. В том числе благодаря форме самого строения, книжную сокровищницу называют алмазом. Чтобы грани бриллианта сияли еще ярче, здесь ежедневно трудятся десятки сотрудников. Тишина то, что отличает библиотеки. Здесь едва услышишь как телелифт доставляет из архива и обратно десятки изданий. Этакий круговорот книг. В фондах свыше 10 миллионов экземпляров на 80 языках мира.

Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Библиотеку посещает более 210 тысяч зарегистрированных пользователей, статистика показывает, что наши пользователи, большая часть, с каждым годом предпочитают наши услуги получать в удаленном формате. География наших пользователей насчитывает более 200 стран мира.

Чтобы каждому изданию в хранилище было комфортно, здесь обеспечивают необходимый микроклимат: температура воздуха +20 при влажности 50-60 процентов. Кстати, книги не любят яркий свет. Виктор Пшибытко:

Используется специальное стеллажное оборудование, которое разработано нашими отечественными производителями. Длина книжных полок нашей библиотеки составляет 145 километров. Если мы снимем все эти книги с полок и поставим друг за другом, то можно дважды обогнуть МКАД. Специальная система пылеудаления позволяет нам вытягивать пыль из книгохранилищ. Пыли нет.

В фондахранилище все должно быть предельно стерильно. Вход исключительно в сменной обуви. Как оказалось, книги тоже болеют. Есть даже литературная поликлиника, где их лечат. Врач проведет исследования, прежде чем поставит диагноз.

Екатерина Волынец, микробиолог библиотеки:

Если где-то хранение подкачало, как было в наших старых фондах еще до строительства нового здания библиотеки, на книгах могут развиваться заболевания грибные. Налет, пигментные пятна, которые очень плохо удаляются при реставрации. Мы стараемся сделать все, чтобы они не развивались. Но те фонды, которые немного заражены, мы активно лечим. Книга поступает в дезобработку, там эти налеты удаляются, в зависимости от того, какая это книга, в каком она состоянии. Различными методами. Обрабатываются дезсредствами, которые не только удаляют то, что у нас на книжке, но и обладают пролонгированным действием. То есть книга какое-то время защищена получается. Плюс, мы периодически проверяем, в каком состоянии находится воздух в книгохранилищах. И мы делаем высевы, ставим чашечки в книгохранилищах. Считается нормой, когда на одной чашечке вырастает не более 10 колоний. В наших хранилищах очень хорошие условия. Этот отдел в библиотеке называют еще ювелирной мастерской: страницы восстанавливают буквально по частицам. Где еще, как ни здесь, можно увидеть, как книги в прямом смысле купают.

Екатерина Концовенко, художник-реставратор библиотеки:

Бумага очень желтая, тогда я промываю, вторую промывку делаю. Когда вода становится прозрачной, тогда я начинаю реставрировать. Бумага окислена, надо это все вымыть. «Мы входим в 30 лучших электронных библиотек мира». Вот чем уникальна библиотека БНТУ – подробности здесь. С хирургической точностью добавляют недостающие элементы. Страница за страницей – издание обретает вторую жизнь. Екатерина Концовенко:

Бумага как живой организм, мы ее реанимируем. В этих помещениях свет включают только для экскурсий. Малейшая вспышка фотоаппарата может привести к утрате бесценного фолианта. Стеклянные стеллажи покрыты пленкой, не пропускающей ультрафиолет. В витрины вкладывают специальные кассеты, при помощи которых поддерживают необходимую влажность внутри. Все, чтобы сохранить уникальный литературный фонд и при этом дать возможность посетителям увидеть раритеты. Редкий фонд Национальной библиотеки Беларуси – это более 100 тысяч экземпляров. Даже и не верится, что здесь есть книги родом из XV века. Подержать литературную редкость в руках лично вряд ли получится. Но у них есть цифровые копии. Еще не у всех, это сложный, кропотливый труд. Но с каждым годом виртуальная коллекция все больше.

Мария Шопина, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Жемчужина нашей коллекции – это книги белорусского восточнославянского первопечатника Франциска Скорины. Библиотека выполняет свою главную миссию – собрание, поиск, сохранение максимально полных книжных коллекций. Не всегда возможно вернуть оригинальный экземпляр. Это еще и такие интересные экземпляры, как факсимильные произведения. Национальная библиотека стала инициатором целого ряда таких проектов. Это древнейшие рукописные памятники: Полоцкое Еангелие, Туровское Евангелие. Это факсимильное воспроизведение Брестской библии, экземпляр, который весит 15 килограммов.