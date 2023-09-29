Лукашенко: «Надо будущий год объявлять Годом качества»

Новости Беларуси. Сегодня спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому 2024 год в стране будет объявлен Годом качества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белыничском районе глава государства посетил агрогородок Вишов. Развитию и благоустройству сельской местности в нашей стране уделяют большое внимание. Именно в агрогородках будет жить наибольшее число сельских жителей, подчеркнул глава государства и отметил, что сегодня хочет увидеть, какой будет деревня будущего.

Всего в Беларуси насчитывают 1 417 населенных пунктов со статусом агрогородков. Важным вопросом для местного населения остается качество дорог. Ранее за ними следили местные органы власти, они же составляли план по ремонту, но не всегда эта работа была качественной. Теперь все уличные дорожные покрытия в стране находятся под контролем ЖКХ. Как доложил профильный министр, ежегодно объемы по выполнению дорожно-ремонтных дорог наращивают. В 2023 году план уже перевыполнили.

На сегодня 6 миллионов 446 тысяч метров квадратных, это 103,1 % перевыполнения. Хотелось бы остановиться на проблеме общей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни: за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Сегодня плохо сделал, должна дорога стоять 7-10 лет, к примеру, а мы на следующий год начинаем ее опять ремонтировать. Поэтому квадратные метры – хорошо, но качество – важнейший вопрос. Я думал, будущий год: что, как? Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все у нас хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Мы не успеваем Россию обеспечить, ее спрос. За забором: завез – продал, и деньги нам эти нужны, чтобы газ, нефть купить и так далее, металлы. У нас есть еще проблемы с качеством.