«Пускай будет. Разрушить мы ещё успеем». Лукашенко высказался о необходимости поддержки колхозов

Новости Беларуси. Сегодня спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому 2024 год в стране будет объявлен Годом качества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Надо будущий год объявлять Годом качества».
В Белыничском районе глава государства посетил агрогородок Вишов. Развитию и благоустройству сельской местности в нашей стране уделяют большое внимание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На ваших улицах учим всю страну, как надо приводить в порядок.
– И как жить надо.
– А вот через некоторое время я приеду и посмотрю, как трава у вас будет расти.
– Все будет хорошо.
– Как у вас ухожены будут дома.
– Мы из такого хозяйства, что будем смотреть все.
Александр Лукашенко:
30 лет назад все кричали: разделить колхозы, совхозы – фермерам раздать. Второй гвалт был: чего ты помогаешь этим колхозам, совхозам, деньги закапываем. Почему и помогаю: потому что на его плечи ложится не только бизнес, как у нас говорят, у фермера. А улицы, деревни, а пенсионеров кто будет смотреть здесь? Поэтому я и помогаю колхозам, совхозам, потому что они за меня выполняют роль: смотрят за пенсионерами, школами, садиками и прочее. Это не фермера работа – государства. Но он у меня и государственник, выполняет государственную функцию. Поэтому я от этого и не отходил, пускай будет. Разрушить мы еще успеем. Вон те, кто разрушил, сегодня воюют. И уже земля даже там не их фермеров, а дядь из-за океана. И у нас это было. Пришлось именем революции отбирать. Чтобы было мирно, нам надо вкалывать и вкалывать, дорогие мои.
«Подозрения у меня серьезные». Президент с рабочим визитом посещает Могилевскую область.