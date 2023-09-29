«Пускай будет. Разрушить мы ещё успеем». Лукашенко высказался о необходимости поддержки колхозов

Новости Беларуси. Сегодня спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому 2024 год в стране будет объявлен Годом качества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Надо будущий год объявлять Годом качества». В Белыничском районе глава государства посетил агрогородок Вишов. Развитию и благоустройству сельской местности в нашей стране уделяют большое внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На ваших улицах учим всю страну, как надо приводить в порядок.

– И как жить надо.

– А вот через некоторое время я приеду и посмотрю, как трава у вас будет расти.

– Все будет хорошо.

– Как у вас ухожены будут дома.

– Мы из такого хозяйства, что будем смотреть все.