«Мы входим в 30 лучших электронных библиотек мира». Вот чем уникальна библиотека БНТУ

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Во многих кафе уже есть свои библиотеки, которые пополнить может каждый желающий, принеся сюда книгу. Ведь обязательно найдется тот, кто захочет прочитать ее снова. Ее уже назвали самой маленькой библиотекой. Расположилась она на территории главного корпуса БНТУ. Сами студенты признаются, что это скорее напоминание о том, что чтение – вот лучшее учение. Заметил еще сам Александр Сергеевич Пушкин. Кстати, найти книжных ровесниц классика можно в фондах университетской библиотеки.

Ольга Мороз, заведующая отделом хранения основного и редкого фонда Научной библиотеки БНТУ:

Просто трепет, когда их смотришь, трогаешь, перелистываешь, читаешь. Это потрясающе. У нас есть «Арифметика на счетах» 1831 года. Еще у нас есть энциклопедия «Стеклянное производство» 1864 года под редакцией Менделеева. Это еще при жизни его.

Книга – это не только наше прошлое, но настоящее и будущее, в развитие которого и вносит неоценимый вклад университетская библиотека. В ней хранятся более двух миллионов экземпляров книг, изучают их более 22 тысяч читателей. Сегодня это не только образовательный центр, но и культурный. На площадке проводят встречи с писателями, выставки книг и даже литературные квесты. Но главное быть на волне запросов современного студента.