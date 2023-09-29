Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня, 29 сентября, были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – добросовестному подходу к делу. Спрос на продукцию белорусского производства высокий, но есть вопросы к исполнению. Отсюда предложение Президента: 2024-й объявить Годом качества.