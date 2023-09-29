Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня, 29 сентября, были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – добросовестному подходу к делу. Спрос на продукцию белорусского производства высокий, но есть вопросы к исполнению. Отсюда предложение Президента: 2024-й объявить Годом качества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Население сельское будет в будущем жить в агрогородках процентов на 80-85. Ну а остальное население – в крупных деревнях. Кроме агрогородков еще же и крупные деревни остались: бывшие, допустим, центры хозяйств объединенных или присоединенных. Ну и, может быть, где-то неперспективные, как их называли, деревни, которые получат свое развитие за счет того, что богатый бизнесмен там родился, а сегодня может приехать, дом построить, дачу или там он будет жить с возрастом и так далее. Детишек привезти туда – хорошая практика в Беларуси появилась. То есть неперспективные деревни получат свое развитие в силу какого-то частного интереса. Агрогородок дешев?
– Дешев!
– Посмотрим! Это еще неокончательный вариант. Естественно, с годами само хозяйство будет дорабатывать благоустройство этого населенного пункта, но основу, каким путем ему развиваться – агрогородку, мы здесь заложили.
Читайте также:
Комплексы по производству икры рыб ценных пород появятся в Могилёвской области
«Подозрения у меня серьезные». Президент с рабочим визитом посещает Могилёвскую область
Лукашенко: «Надо будущий год объявлять Годом качества»