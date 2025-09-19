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Более 500 тыс. человек протестовали во Франции – МВД республики

19 сентября 2025 12:16
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Более 500 тыс. человек протестовали во Франции – МВД республики-0

Во Франции состоялись масштабные акции против сокращения расходов на социальные нужды. Об этом пишет ТАСС.

По официальном данным МВД республики, в них приняло участие более 500 000 жителей, в то время как профсоюзы заявляли о миллионе демонстрантов.

В Париже и ряде городов протесты переросли в беспорядки: были повреждены здания магазинов и банков, а полицейские применили слезоточивый газ и задержали участников. Для обеспечения порядка власти привлекли десятки тысяч сотрудников служб безопасности, бронетехнику и беспилотники.

Фото: pixabay

# Международная политика

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