Александр Лукашенко о том, как младший сын рассказал ему про DarkNet: «По полочкам разложил то, что я вообще не слышал»

Новости Беларуси. Одна из угроз нового мира – террористы активно действуют во всемирной паутине, пытаются вербовать даже детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне» Чтобы эффективно противостоять этому, уже мало привычного оружия. Воздействовать приходится на умы потенциальных жертв. И тут каждая страна сама для себя должна решить вопрос свободы в интернете. Дезинформация и пропаганда отравляют публичную сферу. Важно найти границу между свободой общения и бесконтрольным поведением в мировом цифровом пространстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы, мы пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет, дело время терпит. Но посмотрите на другие страны, как они разбираются с интернетом – это тоже еще одна проблема прав человека. Что касается интернета, то все это изложено в принятой недавно Национальной концепции информационной безопасности. Но и в этой теме без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками международного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан.

На стороне «темных сил» – так называемый DarkNet. Слово уже стало клише, которым обозначают все запретное, труднодоступное и потенциально опасное, что есть в интернете. Зайти в него можно только с помощью специальных программ, но слава о подпольной сети давно вышла за пределы узкого сообщества заинтересованных лиц.

Александр Лукашенко:

Сегодня, готовясь к встрече, я еще раз просмотрел свое выступление. Читаю: DarkNet, «темная сеть». Завтракаем с малышом своим (15 лет), я у него спрашиваю: «Николай, а что такое DarkNet?» Он меня поразил. Он мне по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Говорит: «Знаешь, если хочешь оружие, наркотики купить, и чтобы тебя никто не нашел и так далее, это эта сеть». И я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше, чем я. Наверное, есть о чем подумать.