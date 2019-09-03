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«Очень много интересных моментов, которые облегчают жизнь»: на Немиге устанавливают первую «умную остановку»

03 сентября 2019 15:21
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Новости Беларуси. Ожидание транспорта в удовольствие: на Немиге устанавливают первую «умную остановку», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Очень много интересных моментов, которые облегчают жизнь»: на Немиге устанавливают первую «умную остановку»-1

Конструкция выполнена из металла. На 40 квадратных метрах разместят мониторы с интерактивной картой города, банковский инфокиоиск и терминал. Здесь же минчане смогут пользоваться сетью Wi-Fi и зарядкой телефонов. Для безопасности установят тревожную кнопку вызова спецслужб и несколько камер видеонаблюдения. «Умная остановка» также с помощью специального табло будет информировать водителей об ожидающих транспорт пассажирах с ограниченными возможностями.

«Очень много интересных моментов, которые облегчают жизнь»: на Немиге устанавливают первую «умную остановку»-4

Светлана Новикова, заместитель директора компании-разработчика:
Это место, где сосредоточено очень много интересных моментов, которые облегчают жизнь горожан, туристов. Комплекс, который отвечает современным требованиям, которые для нас еще непривычны, для белорусов.

Мы надеемся, что проект будет развиваться. Планируем его масштабировать, и в первую очередь нам интересен Минск.

«Очень много интересных моментов, которые облегчают жизнь»: на Немиге устанавливают первую «умную остановку»-7

Проект для столицы разрабатывался по примеру умной остановки в Гомеле, но на этот раз комплекс сделали масштабнее и функциональнее. Интерактивная остановка – это часть проекта «Код города», в основе которого заложены IT-технологии, помогающие управлять городской инфраструктурой.

«Очень много интересных моментов, которые облегчают жизнь»: на Немиге устанавливают первую «умную остановку»-10

Оценить возможности новой остановки минчане смогут в сентябре. Разработчики проекта планируют провести торжественное открытие.

# Улицы Минска # общество # Светлана Новикова # Фотофакт

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