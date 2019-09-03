Прямой эфир

В Витебске в сентябре распустилась сирень

03 сентября 2019 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске снова расцвела сирень сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное для сентября явление можно наблюдать в одном из дворов города. Ароматные грозди распустились сразу на нескольких кустах.

В Витебске в сентябре распустилась сирень-1

Правда, соцветия не такие яркие и пышные, как в мае-июне. Вероятнее всего, причина природного дисбаланса – погода, которая в конце августа была непривычно тёплой.

В Витебске в сентябре распустилась сирень-4

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко призвал к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций
03 сентября 2019 10:54

Александр Лукашенко призвал к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций

Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП?
03 сентября 2019 10:17

Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП?

«Довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней». В Беларуси разрабатывают опору ЛЭП под гнёзда аистов
03 сентября 2019 10:10

«Довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней». В Беларуси разрабатывают опору ЛЭП под гнёзда аистов