В Витебске в сентябре распустилась сирень

Новости Беларуси. В Витебске снова расцвела сирень сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное для сентября явление можно наблюдать в одном из дворов города. Ароматные грозди распустились сразу на нескольких кустах.
Новости Беларуси. В Витебске снова расцвела сирень сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное для сентября явление можно наблюдать в одном из дворов города. Ароматные грозди распустились сразу на нескольких кустах.
Правда, соцветия не такие яркие и пышные, как в мае-июне. Вероятнее всего, причина природного дисбаланса – погода, которая в конце августа была непривычно тёплой.