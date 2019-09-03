Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце

Новости Беларуси. «День памяти» в Тростенце. Представители белорусской молодежи провели 3 сентября благотворительную акцию на территории мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 75 лет назад здесь состоялся первый траурный митинг о жертвах лагеря смерти. Это был первый шаг к увековечиванию памяти более 200 тысяч человек, зверски убитых в Великую Отечественную войну. Сегодня школьники и студенты из Минска и региона привели территорию в порядок и возложили цветы к мемориалу. Состоялась и молитва памяти с участием представителей всех конфессий.

Федор Южаков, участник патриотической акции «Во славу общей Победы»:

Мы должны помогать людям, и всегда помнить о войне, чтобы никогда больше этого не допустить.

Роман Мамченко, координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце»:

Данные мероприятия становятся из года в год актуальными. Это мы видим по отзывам наших волонтеров, которые активно применяют участие в благоустройстве воинских захоронений, братских могил, таких мемориальных комплексов, как «Тростенец». Сегодняшнее мероприятие – часть патриотического марафона «Во славу общей Победы».

Молодежь выступила с инициативой со своих регионов привезти землю со знаковых мест для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Так ребята посещают территории воинской славы, захоронения времен Великой Отечественной войны и гибели мирного населения по всей стране, участвуют в благоустройстве их и привозят с собой частички земли. И сегодня в крипту храма передана еще одна капсула.