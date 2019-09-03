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Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце

03 сентября 2019 13:40
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Новости Беларуси. «День памяти» в Тростенце. Представители белорусской молодежи провели 3 сентября благотворительную акцию на территории мемориального комплекса,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-1

Ровно 75 лет назад здесь состоялся первый траурный митинг о жертвах лагеря смерти. Это был первый шаг к увековечиванию памяти более 200 тысяч человек, зверски убитых в Великую Отечественную войну.

Сегодня школьники и студенты из Минска и региона привели территорию в порядок и возложили цветы к мемориалу. Состоялась и молитва памяти с участием представителей всех конфессий.

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-4

Федор Южаков, участник патриотической акции «Во славу общей Победы»:
Мы должны помогать людям, и всегда помнить о войне, чтобы никогда больше этого не допустить.

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-7

Роман Мамченко, координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце»:
Данные мероприятия становятся из года в год актуальными. Это мы видим по отзывам наших волонтеров, которые активно применяют участие в благоустройстве воинских захоронений, братских могил, таких мемориальных комплексов, как «Тростенец».

Сегодняшнее мероприятие – часть патриотического марафона «Во славу общей Победы».

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-10

Молодежь выступила с инициативой со своих регионов привезти землю со знаковых мест для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-13

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-15

Так ребята посещают территории воинской славы, захоронения времен Великой Отечественной войны и гибели мирного населения по всей стране, участвуют в благоустройстве их и привозят с собой частички земли. И сегодня в крипту храма передана еще одна капсула.

Патриотическая акция «День памяти» прошла в Тростенце-18

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:
Не просто собирается земля, но мы знаем, кто захоронен на этой земле, как выглядит это захоронение, вплоть до имен людей, которые там захоронены, какие подвиги они совершили.

Патриотический марафон завершится в 2020 году в день празднования Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Роман Мамченко # Александр Гостев # Федор Южаков # Фотофакт

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