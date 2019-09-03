Президент Беларуси о ситуации на юго-востоке Украины: не прекратили этот конфликт до сих пор, потому что это кому-то надо

Новости Беларуси. Один их главных дестабилизирующих конфликтов в современной Европе – ситуация на юго-востоке Украины. Погасить ее не выходит из-за политических разногласий и односторонних действий некоторых политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда начался этот конфликт (я уже приводил этот пример), не буду фамилию называть, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать. Какая точка зрения Беларуси, ведь мы рядом. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта.

Но по его настоянию, министр иностранных дел был моим помощником тогда – я послал его с планом конкретных действий и личными гарантиями, в том числе белорусскими гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. И добавил: «Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился, прекратился». И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях.

Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор – почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо.