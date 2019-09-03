Президент Беларуси о ситуации на юго-востоке Украины: не прекратили этот конфликт до сих пор, потому что это кому-то надо
Новости Беларуси. Один их главных дестабилизирующих конфликтов в современной Европе – ситуация на юго-востоке Украины. Погасить ее не выходит из-за политических разногласий и односторонних действий некоторых политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда начался этот конфликт (я уже приводил этот пример), не буду фамилию называть, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать. Какая точка зрения Беларуси, ведь мы рядом. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта.
Но по его настоянию, министр иностранных дел был моим помощником тогда – я послал его с планом конкретных действий и личными гарантиями, в том числе белорусскими гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. И добавил: «Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился, прекратился». И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях.
Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор – почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо.
И даже в такой ситуации остаться в стороне от беды мы не смогли. Тогда, в самое сложное время, небольшая Беларусь протянула руку помощи. Как дома приняли и разместили 150 тысяч беженцев. Обеспечили равные условия, помогли с работой, учебой и жильем.
Александр Лукашенко:
Нам страшно было перемолоть эти 150 тысяч для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет. Но мы, в общем-то, и не просили этой помощи.
Но самое страшное – что произошло потом и сейчас продолжается. Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался «врагом номер один».
А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия. Ну а там, где оружие в руках у обычных людей и особенно, как вы сказали, националистически настроенных, жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды и получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований.