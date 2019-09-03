Александр Лукашенко призвал к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций

Новости Беларуси. Терроризм стал одной из самых мощных угроз глобальной безопасности – заявил Александр Лукашенко на международной конференции, которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что борьба с ним крайне важна для каждой страны на любом континенте.

Актуальность проблемы подтверждает и количество участников форума. В белорусскую столицу прибыли более 50 стран. Это логическое продолжение встречи под эгидой ОБСЕ в октябре 2018 года. На сей раз мероприятие проводится совместно с ООН. Главная тема – инновационные подходы в борьбе с терроризмом. Президент Беларуси, выступая на конференции, призвал к созданию сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций. Он также считает, что идея объединить два региона – ОБСЕ и АСЕАН – под эгидой контртеррористической конференции в Минске актуальна и своевременна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти конференции, мозговые атаки на эти проблемы, общение ваше, хотели бы мы этого или нет, главы государств и правительств, нам рано или поздно с вашим мнением нам придется считаться.

Тема, которая будет обсуждаться, чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно не находилось. Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности. Терроризм не знает границ ни государственных, ни моральных. Его жертвы – обычные люди, среди которых – старики, женщины, дети. Его методы жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса.