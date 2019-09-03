Президент Беларуси: «Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности»

Новости Беларуси. Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности.
Новости Беларуси. Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности.
Об этом Президент Александр Лукашенко заявил в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Габриэла Куэвас Баррон, председатель межпарламентского союза:
Беларусь – страна, которая ценит мир, всегда стремится поддерживать хорошие отношения со своими соседями. Беларусь является источником позитивного месседжа о том, что необходимо поддерживать мир и безопасность. И то, что мы проводим эту конференцию здесь, позволит создать основу для новых договоренностей, для дальнейшего продвижения мира и стабильности.
В Минске состоится международная конференция по борьбе с терроризмом