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Президент Беларуси: «Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности»

03 сентября 2019 08:03
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Новости Беларуси. Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности.

Президент Беларуси: «Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности»-1

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности»-4

Габриэла Куэвас Баррон, председатель межпарламентского союза:
Беларусь – страна, которая ценит мир, всегда стремится поддерживать хорошие отношения со своими соседями. Беларусь является источником позитивного месседжа о том, что необходимо поддерживать мир и безопасность. И то, что мы проводим эту конференцию здесь, позволит создать основу для новых договоренностей, для дальнейшего продвижения мира и стабильности.

В Минске состоится международная конференция по борьбе с терроризмом

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Габриэла Куэвас Баррон # Фотофакт

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