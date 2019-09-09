Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» стартовал легкоатлетический матч Европа – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На церемонию открытия прибыл Президент Беларуси. Всего же на грандиозный батл съехалось более 300 атлетов. Общий призовой фонд соревнований – 1 миллион евро. Транслируют матч в 60 странах. За спортивными баталиями следит и съемочная группа СТВ.
На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.
Алёна Сырова, корреспондент:
Церемония открытия была наполнена символизмом. Вспомнили и родину олимпийского движения – Древнюю Грецию – и прошлый век, когда регулярно проводились матчи СССР-США. Этот формат, по сути, и лёг в основу сегодняшнего мероприятия.
Кстати, в июле 73 года сверхдержавы звание самого сильного в мире спорта оспаривали именно здесь, в Минске, на «Динамо». Об этом напомнил Президент. Именно по инициативе Александра Лукашенко эта битва континентов и проходит в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тогда матчевая встреча СССР – США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное – она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему.
Александр Лукашенко: «Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США»
Мы рады встречать в Минске наших заокеанских друзей – спортивную команду Соединенных Штатов. Вы проделали далекий путь. Вам пришлось адаптироваться к новым условиям и делать это быстро. Уверен, что белорусское гостеприимство, теплая встреча зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей.
Безусловно, мы будем горячо поддерживать всех спортсменов. Это в характере толерантных и открытых миру белорусов.
Мы точно знаем: кто бы ни победил, мы – миллионы болельщиков со всего мира – станем свидетелями рождения новых легенд легкой атлетики.
И пусть на арене стадиона «Динамо» торжествуют сила воли, целеустремленность и благородство. Пусть борьба будет красивой, а победа честной.
Подробнее об атмосфере на стадионе «Динамо» – в видеоматериале
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