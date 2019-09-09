Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» стартовал легкоатлетический матч Европа – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию открытия прибыл Президент Беларуси. Всего же на грандиозный батл съехалось более 300 атлетов. Общий призовой фонд соревнований – 1 миллион евро. Транслируют матч в 60 странах. За спортивными баталиями следит и съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.

Алёна Сырова, корреспондент:

Церемония открытия была наполнена символизмом. Вспомнили и родину олимпийского движения – Древнюю Грецию – и прошлый век, когда регулярно проводились матчи СССР-США. Этот формат, по сути, и лёг в основу сегодняшнего мероприятия.

Кстати, в июле 73 года сверхдержавы звание самого сильного в мире спорта оспаривали именно здесь, в Минске, на «Динамо». Об этом напомнил Президент. Именно по инициативе Александра Лукашенко эта битва континентов и проходит в Беларуси.