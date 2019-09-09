Прямой эфир

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»

09 сентября 2019 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» стартовал легкоатлетический матч Европа – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию открытия прибыл Президент Беларуси. Всего же на грандиозный батл съехалось более 300 атлетов. Общий призовой фонд соревнований – 1 миллион евро. Транслируют матч в 60 странах. За спортивными баталиями следит и съемочная группа СТВ.

На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»-1

Алёна Сырова, корреспондент:
Церемония открытия была наполнена символизмом. Вспомнили и родину олимпийского движения – Древнюю Грецию – и прошлый век, когда регулярно проводились матчи СССР-США. Этот формат, по сути, и лёг в основу сегодняшнего мероприятия.

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»-4

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»-6

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»-8

Кстати, в июле 73 года сверхдержавы звание самого сильного в мире спорта оспаривали именно здесь, в Минске, на «Динамо». Об этом напомнил Президент. Именно по инициативе Александра Лукашенко эта битва континентов и проходит в Беларуси.

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тогда матчевая встреча СССР – США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное – она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему.

Александр Лукашенко: «Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США»

Мы рады встречать в Минске наших заокеанских друзей – спортивную команду Соединенных Штатов. Вы проделали далекий путь. Вам пришлось адаптироваться к новым условиям и делать это быстро. Уверен, что белорусское гостеприимство, теплая встреча зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей.

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»-14

Безусловно, мы будем горячо поддерживать всех спортсменов. Это в характере толерантных и открытых миру белорусов.

Мы точно знаем: кто бы ни победил, мы – миллионы болельщиков со всего мира – станем свидетелями рождения новых легенд легкой атлетики.

И пусть на арене стадиона «Динамо» торжествуют сила воли, целеустремленность и благородство. Пусть борьба будет красивой, а победа честной.

Подробнее об атмосфере на стадионе «Динамо» – в видеоматериале

Читайте также:
Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: «К нам едут посмотреть на звёзд, конечно»

«Фантастическая страна». Организаторы матча Европа – США о подготовке Беларуси к битве континентов

# Легкая атлетика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?
09 сентября 2019 16:00

Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?

Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака
09 сентября 2019 12:11

Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака

Наслаждаемся последним теплом. На неделе в Беларуси будет до +28°С
09 сентября 2019 11:45

Наслаждаемся последним теплом. На неделе в Беларуси будет до +28°С