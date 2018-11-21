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«Европа убедилась в том, что Беларусь – это надёжный партнёр». Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ

21 ноября 2018 12:07
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Новости Беларуси. Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 миллионов евро в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Европа убедилась в том, что Беларусь – это надёжный партнёр». Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ-1

Речь об этом шла 21 ноября на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом этой финансовой структуры. Накануне были подписаны несколько соглашений о совместных проектах в нашей стране с предоставлением кредитных средств на выгодных условиях. Ожидается участие банка в проекте по реконструкции автодороги М-7 «Минск – Ошмяны – Каменный Лог» и модернизации инфраструктуры в пунктах пропуска. Отмечена серьезная заинтересованность в сотрудничестве в сферах ЖКХ и энергетики.

«Европа убедилась в том, что Беларусь – это надёжный партнёр». Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша встреча с вами фактически знаменует новый этап в развитии отношений с Европейским инвестиционным банком. Это исторический момент. Мы преодолели немало барьеров, немало было непонимания с двух сторон, особенно с западной стороны. Мне кажется, что сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь – это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений.

«Европа убедилась в том, что Беларусь – это надёжный партнёр». Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ-7

В рамках вашего визита подписание соглашений с ЕИБ об инвестировании проектов, направленных на развитие нашей страны, свидетельствует о том, что мы преодолели недопонимание и выходим на новый этап сотрудничества.

Я благодарю вас за понимание, мы сегодня работаем с Европейским инвестиционным банком примерно над кредитами на сумму в полмиллиарда евро. Это огромная сумма. Мы тщательно отбираем проекты для инвестирования. То, что вы помогаете проектам, связанным с нашими людьми, – жильем, водоотведением, обеспечением водой, инфраструктурой и дорогами – очень важно для нас, и мы будем обязательными партнерами в этом плане.

«Европа убедилась в том, что Беларусь – это надёжный партнёр». Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ-10

Александр Стубб, вице-президент Европейского инвестиционного банка:
Европейским инвестиционным банком и Беларусью проделана продуктивная работа по подписанию документов по первым совместным проектам на 160 млн евро. Один из них связан с очистными сооружениями, второй – с малыми и средними предприятиями. Важно, что в эти проекты вовлечено много людей.

# Инвестиции в Минск # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Стубб # Фотофакт

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