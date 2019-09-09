Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака

Когда лучше вести ребенка к психологу, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Ольга Матюхова, начальник Республиканского центра психологической помощи:

Если ребенок стал вдруг замкнутым, резко изменился, перестал общаться со сверстниками. Вот так часто можно идентифицировать насилие со стороны сверстников, и родители иногда этот момент упускают и вовремя не обращаются к специалистам, даже можно обратиться и к школьному психологу. Это очень важно, потому что кто, как не родители, должны уделять внимание ребенку.