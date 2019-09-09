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Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака

09 сентября 2019 12:11
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Когда лучше вести ребенка к психологу, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Ольга Матюхова, начальник Республиканского центра психологической помощи:
Если ребенок стал вдруг замкнутым, резко изменился, перестал общаться со сверстниками. Вот так часто можно идентифицировать насилие со стороны сверстников, и родители иногда этот момент упускают и вовремя не обращаются к специалистам, даже можно обратиться и к школьному психологу. Это очень важно, потому что кто, как не родители, должны уделять внимание ребенку.

Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака -1

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи

# Психология # общество # Ольга Матюхова # Фотофакт # Воспитание

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