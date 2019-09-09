Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?

Новости Беларуси. Август в сентябре: природа сделала подарок. В Беларуси вместо календарной осени – лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплый воздух поступает на территорию нашей страны из западных и юго-западных районов Европы.

Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков ввели запрет на посещение лесов более чем в 20 районах Беларуси. Дождей давно не было в Гомельской и Могилёвской областях. Здесь и преобладающее большинство районов, где распространяются ограничения.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Температурный фон оказался за первую декаду на 24 градуса выше климатической нормы. Но ничего необычного в этом нет, сентябрь характеризуется чертами переходного сезона, поэтому в начале месяца температурный фон еще может быть довольно высоким. На этой неделе ожидается, что по большей части воздушные массы будут поступать с западной Европы, поэтому температурный фон сохранится повышенный.