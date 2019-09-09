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Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?

09 сентября 2019 16:00
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Новости Беларуси. Август в сентябре: природа сделала подарок. В Беларуси вместо календарной осени – лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплый воздух поступает на территорию нашей страны из западных и юго-западных районов Европы.

Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?-1

Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков ввели запрет на посещение лесов более чем в 20 районах Беларуси. Дождей давно не было в Гомельской и Могилёвской областях. Здесь и преобладающее большинство районов, где распространяются ограничения.

Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?-4

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Температурный фон оказался за первую декаду на 24 градуса выше климатической нормы. Но ничего необычного в этом нет, сентябрь характеризуется чертами переходного сезона, поэтому в начале месяца температурный фон еще может быть довольно высоким. На этой неделе ожидается, что по большей части воздушные массы будут поступать с западной Европы, поэтому температурный фон сохранится повышенный.

Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?-7

По-летнему жаркая погода с территории Беларуси пока уходить не собирается, как минимум до конца рабочей недели. На юго-востоке страны синоптики в ближайшие дни обещают до 27 градусов тепла.

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Фотофакт

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