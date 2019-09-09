«Фантастическая страна». Организаторы матча Европа – США о подготовке Беларуси к битве континентов

Новости Бреста. Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни внимание всего мира приковано к Минску и к стадиону «Динамо», где пройдет исторический матч Европа – США. Беларусь приложила максимум усилий, чтобы организовать эту встречу на должном уровне. Но во Дворце Независимости обсуждали 9 сентября возможность проведения в нашей стране и других крупных состязаний.

Так, Беларусь борется за право проведения Чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024. Нам составляют конкуренцию Польша и Италия. Спортивные чиновники в ближайшее время посетят эти страны и выберут лучшее место для континентального первенства.

Себастьян Коу, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций:

У меня была возможность поблагодарить Президента за ту работу, которая проводится в стране, и за поддержку нашей деятельность в борьбе с допингом. Мы достигли прогресса в этой области. Еще раз подчеркиваю, что спорт становится мостом между государствами в такие непростые времена. Мы также обсуждали идею создания регионального центра легкой атлетики и важность проведения еще большего количества спортивных мероприятий в стране, где как нигде понимают важность спорта.

Свен Арне Хансен, глава Европейской легкоатлетической ассоциации:

Что касается спорта, я пытаюсь быть послом Беларуси. Фантастическая страна. Замечательный город. Чудесные люди. К сожалению, о вас не так много знают в мире. И спорт – это хорошая возможность дать больше информации о вашей стране. Мы привезли в Минск конференцию в 2016 году, 50 стран были представлены. Еще 50 стран были представлены в 2018 году. Сейчас приехали американцы. Всем очень нравится. И мы обязательно вернемся!