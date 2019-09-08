Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: «К нам едут посмотреть на звёзд, конечно. Это фантастика»

Новости Беларуси. Уже 9 сентября обновлённый стадион «Динамо» примет первое в истории грандиозное противостояние континентов.

Батл собрал 300 сильнейших легкоатлетов, которые сразятся в 37 дисциплинах. Участники матча разместились, что символично, в гостинице на проспекте Победителей и уже облюбовали окрестные парки для пробежек. Александр Лукашенко: с украинцами или с россиянами мы можем Олимпиаду провести

Тем временем лобби отеля превратилось в оперативный штаб. Здесь координируются графики команд и идёт аккредитация участников. Каждому выдаются памятные сумки, где кроме спортивной атрибутики, есть и белорусские сувениры.

Ванесса Фразер, участница легкоатлетического матча Европа-США (США):

До приезда видела фотографии, но вживую арена просто невероятна! Прекрасный стадион! И город, столько зелени, меня очень впечатлил эскорт с мигалками от аэропорта, организация. Здорово, что этот матч собрал столько спортсменов вместе и дал шанс увидеть Беларусь. Событие уникальное. Две огромные команды встречаются впервые. Это даже интереснее традиционных соревнований, очень классная концепция. Среди участников много суперзвёзд.

В Минск спортсмены приехали на пике своей формы. Это последний крупный старт межконтинентального уровня накануне чемпионата мира в Катаре. Победителей матча ждут гонорары в 7 тысяч евро, общий призовой фонд составляет 1 миллион евро.

Однако важнее для спортсменов – престиж. Соревнования покажут в 60 странах. В Америке, например, в национальном масштабе.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Это популяризация лёгкой атлетики. Детские школы со всей Беларуси организованно к нам едут посмотреть на звёзд, конечно. Это фантастика. Ну, а мы ждём хороших результатов, хорошего настроения. Мы понимаем, что это будет писаться история мировой лёгкой атлетики. Это первый исторический матч, который, я надеюсь, будет иметь ещё долгое-долгое развитие.

Уникальна в своём многообразии сборная Европы – больше 30 стран в составе. Что особенно приятно для наших болельщиков – белорусская делегация одна из самых представительных. Сразу 14 атлетов. Сегодня они также заселились в гостиницу, чтобы во время соревнований находиться в равных условиях со всеми участниками.

Екатерина Корнеенко, участница легкоатлетического матча Европа-США (Беларусь):

У нас всегда всё на высшем уровне, всё для спортсменов сделано по максимуму, поэтому всё будет круто. Приятно, что с нашей стороны большинство от сборной Беларуси участвует. Это говорит о том, что у нас лёгкая атлетика – сильный вид. Приятно, что мне оказана такая честь выступить за сборную. Будем по максимуму бороться со всеми.