Наслаждаемся последним теплом. На неделе в Беларуси будет до +28°С

Новости Беларуси. До +28°С будет в Беларуси на этой неделе.

По информации Белгидромета, во вторник, 10 сентября, ожидается ночью +10°С… +16°С. В отдельных районах республики ночью возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +27°С.

Во среду, 11 сентября, погода останется такой же. Ночью температура воздуха опустится до +14°С, днем будет от +20°С до +26°С, по юго-востоку ожидается до +28°С. В некоторых районах республики возможны кратковременные дожди.

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В четверг, 12 сентября, в Беларуси ожидается ночью до +14°С, днем по северо-западу воздух прогреется до +20°С, по юго-востоку до +28°С.

В пятницу, 13 сентября, в Беларуси будет тепло: температура воздуха днем составит от +18°С до +25°С, а по юго-востоку до +27°С. Ночью температура воздуха опустится до +14°С. Утром возможен туман.