Александр Лукашенко: «Если старику что-то надо, он не должен искать какой-то особый телефон»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко открыл секрет, как с вирусом борются во Дворце Независимости, и призвал всё же беречь прежде всего пожилых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы старику или старушке одиноким, если некому и дети забыли про них, могли лекарства привезти и продукты питания. Дана команда всей вертикали власти, от правительства до председателя исполкома и сельского совета, – если старику что-то надо, он не должен искать какой-то особый телефон. Он должен позвонить в сельский совет, райисполком, администрацию города и сказать: «Такой-то адрес, помогите».

А главное не забывайте, что у нас есть старики. У вас. У меня уже, к сожалению, нет, а у вас у многих есть. Позаботьтесь о своих родителях, поберегите их просто, чтобы они – не в коронавирусе дело – не грипповали.