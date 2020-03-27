Александр Лукашенко: «Выживать надо, как будто ты один в мире»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 марта посетил ОАО «Белгипс». Президенту доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси, а также о том, как реализуются инвестиционные проекты в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните: никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них примерно 550 миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 миллиардов – Фонд национального благосостояния. И потом, кто там сегодня на выходных? Труба-то работает, нефть качается все равно, газ качается. Пусть дешевле в два раза, но качается. А обратно идет валюта. У нас это есть? У нас этого нет.

Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. На что я вас всегда ориентировал? Выживать надо, как будто ты один в мире. А если будет лучше, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились, все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми.