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Спустя 2 года и 8,5 месяцев экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы

27 марта 2020 22:03
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Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, в которой пробыл 2 года 8 месяцев и 19 дней.

22-летний спортсмен может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске, пусть и с посторонней помощью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».      

Спустя 2 года и 8,5 месяцев экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы-1

Нури потерял сознание в июле 2017 года во время товарищеского матча «Аякса» с «Вердером». Причиной стала сердечная аритмия.

Футболиста оперативно отправили на вертолете в госпиталь, где он и был введен в состояние искусственной комы.

Спустя 2 года и 8,5 месяцев экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы-4

У полузащитника были выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга, и врачи практически не давали ему шансов на восстановление.     

Спустя 2 года и 8,5 месяцев экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы-7

# Футбол # общество # Фотофакт

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