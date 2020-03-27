Александр Лукашенко: от коронавируса ни один человек не погиб у нас. Так чего мы закрываемся и шумим гвалтом?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко открыл секрет, как с вирусом борются во Дворце Независимости, и призвал всё же беречь прежде всего пожилых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко открыл секрет, как с вирусом борются во Дворце Независимости, и призвал всё же беречь прежде всего пожилых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
2018-2019 годы, январь-февраль и эти январь-февраль – у нас на 15 % падение смертности вообще и от пневмонии. Коронавирус – это прежде всего пневмония, так, Александр Николаевич? Это пневмония. Я взял пневмонии в 2018 году (январь-февраль), 2019-м и в 2020-м – вообще оказалась хорошая ситуация. И от коронавируса ни один человек не погиб у нас за два месяца. Так чего мы закрываемся и шумим гвалтом?
Читайте также:
Александр Лукашенко: вот когда закончится коронавирус этот (и не вирус, а психоз), я вам много чего интересного расскажу
Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»
Александр Лукашенко: «Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред»