Александр Лукашенко: от коронавируса ни один человек не погиб у нас. Так чего мы закрываемся и шумим гвалтом?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

2018-2019 годы, январь-февраль и эти январь-февраль – у нас на 15 % падение смертности вообще и от пневмонии. Коронавирус – это прежде всего пневмония, так, Александр Николаевич? Это пневмония. Я взял пневмонии в 2018 году (январь-февраль), 2019-м и в 2020-м – вообще оказалась хорошая ситуация. И от коронавируса ни один человек не погиб у нас за два месяца. Так чего мы закрываемся и шумим гвалтом?