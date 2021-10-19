Лукашенко: не будем лечить людей, все займёмся политикой ковидной и антиковидной, доведём народ до бунтов

Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с ковидом и коронафейками. 19 октября глава государства проводит совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости – высшие должностные лица, представители здравоохранения и эксперты. Со всеми регионами налажена видеосвязь. В региональных студиях – губернаторы и ответственные по отрасли. Президент анонсировал еще ранее посвятить эту неделю теме COVID-19. Сказано – сделано.
Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя – подробнее здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения земли, а также прогнозам так называемой и называемой мировой науки, коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран. То, что этот ковид, Дмитрий Леонидович, на шаг впереди нашей науки, возможно, и практики, это же и вы признаете – мы догоняем его – ученые, может быть, и практики. Практики немножко больше продвинулись в это чумное время. Он стал, как из практики следует и мне врачи докладывают, не знаю, так или нет – вы скажете, он стал более агрессивным, стало больше тяжелых пациентов, в том числе молодежи. И это тенденция. Посмотрите, что творится у соседей. Сейчас, смотрите, рот закрыли – вся просвещенная Европа – никакой информации, все хорошо. Но там же катастрофа. Нам надо лечить людей, никуда не денемся. Никакие маски, никакие даже вакцинации – я не против этого – нас не спасут. Нам надо лечить людей, набраться терпения. Если мы будем эффективно работать – поверьте, в течение месяца мы придем почти к нулю. Ну, не к нулю, то к минимуму. А не будем лечить людей, все займемся политикой ковидной и антиковидной – доведем народ до бунтов, будет как в Европе.
К очередному подъему заболеваемости в Беларуси готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у Президента. Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли проблемы, что уже сделано и какая помощь нужна. Впрочем, ничего нового: Президент, что называется, через себя переживает эпидемиологическую ситуацию в стране. Помимо контроля всех процессов, глава государства, традиционно лично посещает «красные зоны» и вникает в работу врачей на местах.