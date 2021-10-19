Лукашенко: не будем лечить людей, все займёмся политикой ковидной и антиковидной, доведём народ до бунтов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения земли, а также прогнозам так называемой и называемой мировой науки, коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран. То, что этот ковид, Дмитрий Леонидович, на шаг впереди нашей науки, возможно, и практики, это же и вы признаете – мы догоняем его – ученые, может быть, и практики. Практики немножко больше продвинулись в это чумное время. Он стал, как из практики следует и мне врачи докладывают, не знаю, так или нет – вы скажете, он стал более агрессивным, стало больше тяжелых пациентов, в том числе молодежи. И это тенденция. Посмотрите, что творится у соседей. Сейчас, смотрите, рот закрыли – вся просвещенная Европа – никакой информации, все хорошо. Но там же катастрофа. Нам надо лечить людей, никуда не денемся. Никакие маски, никакие даже вакцинации – я не против этого – нас не спасут. Нам надо лечить людей, набраться терпения. Если мы будем эффективно работать – поверьте, в течение месяца мы придем почти к нулю. Ну, не к нулю, то к минимуму. А не будем лечить людей, все займемся политикой ковидной и антиковидной – доведем народ до бунтов, будет как в Европе.