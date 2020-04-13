Президент Беларуси: «Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир, выступают медики, специалисты, профессионалы»

Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Работу журналистов – сперва белорусских – Президент похвалил: лично, по возможности, читает материалы и смотрит многие телевизионные выпуски. Прошелся и по Telegram-каналам, где ситуацию однозначно раскачивают. Хайп, пиар, подписчики – об этом продвинутым пользователям рассказывать нечего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Даже у Владимира Степановича забрали работу. Уже так объяснили все: и про маски, и про бахилы, и про лечение, что только сиди дома и лечись. Поэтому начали работать.
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Мне много говорят: «Вот, мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее». Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов – официальных властей и так далее. Хотя информации не скажешь, что не хватает – и министр там в каком-то стриме. Люди интересуются. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать? Наверное, это не наш путь. Тот, кто хочет услышать точку зрения профессиональную – пожалуйста, смотрите. Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир, выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи выступают.
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