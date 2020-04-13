Президент Беларуси: «Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир, выступают медики, специалисты, профессионалы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Даже у Владимира Степановича забрали работу. Уже так объяснили все: и про маски, и про бахилы, и про лечение, что только сиди дома и лечись. Поэтому начали работать.

Александр Лукашенко: коронавирус – это даже не толчок, это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни

Мне много говорят: «Вот, мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее». Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов – официальных властей и так далее. Хотя информации не скажешь, что не хватает – и министр там в каком-то стриме. Люди интересуются. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать? Наверное, это не наш путь. Тот, кто хочет услышать точку зрения профессиональную – пожалуйста, смотрите. Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир, выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи выступают.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»