Президент Беларуси: к памятникам, которые они обгадили, готовы идти туда цветы положить. Во имя чего? Бабло

Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Полина Конога, экономический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Александр Григорьевич, там же вообще формулировка дикая. Они же помимо того, что подали вот это заявление, один из представителей диаспоры сказал, что это первый шаг (я цитирую) к тому, чтобы признать режим террористическим. Даже речь не конкретно о вас, хотя о вас тоже. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть и вы в режим попадете? Полина Конога:

Обязательно.

Александр Лукашенко:

Вы же видите, это же наши эти «лахушкины» и прочие сидят там и «давайте санкции»! Вот вам информация закрытая, то, что мы знаем: европейцы, которые против нас, ужаснулись тому, что эти «лахушки» от них требуют. Говорят: слушайте, ну, хорошо, если мы введем эти секторальные и прочие санкции, то страна может исчезнуть. Вам, говорят, это зачем? Вы же хотите ее возглавить и наш народ отблагодарить, благословить и поднять страну. Вы же уничтожите страну. Они уже не то что не понимают, они обезумели от таких требований. Они уже удивили весь мир. Или что за предложение – 9 Мая выйдете, вас там не тронут, мы же имеем право, День Победы. Я сразу подумал: а под какими флагами? Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы? Понимаете, это безумцы, безумцы, которые ничего не думают. Или вы что, бел-чырвона-белыя флаги развернете в Минске и пойдете к ветеранам, памятникам и так далее? Тоже не идея. Они же понимают, что мы не сможем допустить, чтобы они испоганили эту Победу флагами предателей. Куда вы людей зовете? Так а чего? В Польше сидят.

Еще один момент для вас, информация. Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции (типа убить Президента и прочее) – получите деньги. И называют цену: снайпер – миллион долларов, штурм резиденции в Озерном – 10 миллионов долларов, еще там что-то – 50 миллионов долларов. Я не хочу называть фамилии бывших белорусов, сидящих сегодня в России в том числе, негодяев. Я Владимиру Владимировичу Путину об этом сказал – они готовы платить 50 миллионов. Но у них есть коммерческий интерес, догадайтесь с трех раз, у кого. У них есть коммерческий интерес к Беларуси. Они мне предлагали: мы хотим это. Я говорю: нет, ребята, это вы не получите. Вот, сегодня они готовы заплатить. А почему? Потому что потом они получат в десять раз больше, они же обсуждали в этих «зумах»: 800 тысяч дайте, а мы потом НПЗ вам отдадим. Вот это их политика.