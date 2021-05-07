Александр Лукашенко: «Наши люди молодцы, а говорят, их нет. Все враги, все чужие»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот эти их лохушкинские замашки нереализованные, кто их будет кормить и держать там? Там люди тоже не дураки. Частная собственность, в основном. Но и самое главное, ведь со временем все меняется. Сегодня Меркель, которая где-то их может быть поддержала, а завтра ее нет. И придет новый Петров, Сидоров или Шварцер, Грубер какой-то в Германии и скажет: ребята, а я вам ничего не обещал, я вас не знаю. Так было всегда. Было во многих странах так в политике – это норма. А у них в Америке и на Западе – это всегда было в истории нормой. И Лохушкин это понимает, что у него время заканчивается, надо что-то сделать. И они сейчас там суетятся, бегают, где оружие найти, где взрывчатку и прочее, прочее. И вот все, что мы выявили – это же, послушайте, это же не две-три шашки тротиловые. Это пластит и эластит. Несколько грамм. Это страшное оружие. Они сюда завезли, и благодаря обычным людям, журналистам, мы потихоньку начали это раскручивать. Люди нам подсказывали: чужой. Придут, скажут, через родственников и прочее, сигнал дадут. Мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы, а говорят, их нет. Все враги, все чужие. Да нет, нас много. Ну, наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчат, они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо – мы их позовем, как это было всегда.

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